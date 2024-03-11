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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerden takımın ilk golünü atarak geri dönüşün ateşini yakan kaptan Mert Hakan Yandaş paylaşımı geldi. İşte o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 18:21
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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Mert Hakan Yandaş, penaltıdan Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

Kanarya'dan söz konusu karşılaşmada takımın beraberlik golünü atarak geri dönüşün ateşini yakan kaptan Mert Hakan Yandaş paylaşımı geldi.

İşte o paylaşım...

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