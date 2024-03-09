Haberler Fenerbahçe ‘Fenerbahçe gerçekçilik dersi verdi’

Fenerbahçe gerçekçilik dersi verdi’

Belçika basını, F.Bahçe'nin 3-0'lık galibiyetine geniş yer ayırdı. Avrupa'daki tarihi zaferin manşetleri şöyle: BRUZZ: Union'un Fenerbahçe karşısında sinir bozucu akşamı. RTBF: 3 şans, 3 gol: Fenerbahçe ve Batshuayi, St. Gilloise'a gerçekçilik dersi verdi. HLN: Batshuayi ve Fenerbahçe'nin skorları Union'a 0-3'lük ağır bir yenilgi yaşattı. DE STANDAARD: Union'un Avrupa'da ayakta kalabilmesi için İstanbul'da mucizeye ihtiyacı var. NIEUWSBLAD: Fenerbahçe'ye karşı alınan yenilginin ardından Brükselliler artık tamamen şampiyonluğa ve kupaya odaklanmış durumda.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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‘Fenerbahçe gerçekçilik dersi verdi’

Belçika basını, F.Bahçe'nin 3-0'lık galibiyetine geniş yer ayırdı. Avrupa'daki tarihi zaferin manşetleri şöyle: BRUZZ: Union'un Fenerbahçe karşısında sinir bozucu akşamı. RTBF: 3 şans, 3 gol: Fenerbahçe ve Batshuayi, St. Gilloise'a gerçekçilik dersi verdi. HLN: Batshuayi ve Fenerbahçe'nin skorları Union'a 0-3'lük ağır bir yenilgi yaşattı. DE STANDAARD: Union'un Avrupa'da ayakta kalabilmesi için İstanbul'da mucizeye ihtiyacı var. NIEUWSBLAD: Fenerbahçe'ye karşı alınan yenilginin ardından Brükselliler artık tamamen şampiyonluğa ve kupaya odaklanmış durumda.

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