Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal: Net bir galibiyet aldık!

İsmail Kartal: Net bir galibiyet aldık!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 01:52 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 01:53
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İsmail Kartal: Net bir galibiyet aldık!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0'lık skorla mağlup ederken büyük bir avantajın da sahibi oldu.

Bu mücadele sonrası Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

Bu takımın ne kadar organize olduğunu, iyi futbol oynadığını ve mücadele ettiğini biliyorduk. Çok iyi analiz ettik. Evimize bile gitmedik 3-4 gün. En küçük detayları bile es geçmedik. Planı günlerce düşündüm. Turu geçmek için buraya gelmiştik. Planımız işledi. Oyuncular verdiğimi görevlere sadık kalarak, çok iyi mücadele ettiler. 3-0 gibi net bir galibiyet aldık. Avantaj elde ettik. Buradaki güzel oyun ve galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya kadar gelen taraftarımıza da teşekkür ediyorum.

Bu takımın hem ön direğe hem de arka direğe goller attığını biliyorduk. Bizden uzun bir takımdı, bunun önlemini aldık. Aynı zamanda 7 gol yediler duran toptan. Buna iyi çalıştık. Daha sonra oyunu tutmasını iyi başardık. Kompakt bir şekilde rakibin karşısında kaldık. Üretkenliklerini durdurunca, kendi oyunumuz ön plana çıktı. Net bir galibiyet elde ettik. Ülke puanı için çok önemliydi. Hem de camiamızın beklediği oyun gücüyle kazandığımız için çok mutluyum.

Jayden bu sene bizimle birlikte çok büyük bir gelişim içerisinde. Genç bir oyuncu. Atletizmi yüksek, fizik gücü iyi. Hem stoper hem sol bekte gelişimine katkı sağladık. Bugün sol bek başladı, stopere geçti. Attığı golle büyük kulüplerin dikkatini çektiğini düşünüyorum. İyi ve önemli bir oyuncu bizim için. Kendisini de ayrıca tebrik ediyorum. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Bizim de bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Hem kendisi hem de Fenerbahçe'yle ilgili çok daha iyi şeyler olur umarım.

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