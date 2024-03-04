Rekora 2 kaldı

Fenerbahçe'ye sezon başında Marsilya'dan gelen Cengiz Ünder, sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamasa da ikinci yarıya fırtına gibi başladı. İstanbulspor karşısında 4 gol atarak galibiyetin baş mimarı olan milli yıldız, ardından görev aldığı maçlarda da skor katkısı yapmaya devam etti. Son oynanan Hatayspor maçında da şık bir gol atarak takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Cengiz, karşısındaki ağları sarsarak bu sezon ligde 9'uncu golünü de kaydetmiş oldu. Üç defa da asist yapan 26 yaşındaki oyuncu, toplamda 12 kez skor katkısı yaptı. Cengiz Ünder, ligin kalan haftalarında 2 kez daha gol atar ya da asist yaparsa Marsilya'daki dönemini geride bırakacak ve kariyer rekoru kıracak. Cengiz, 2021-2022 sezonunda Marsilya formasıyla ligde 10 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.