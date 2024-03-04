Haberler Fenerbahçe Rekora 2 kaldı

Rekora 2 kaldı

Cengiz Ünder, ligin kalan haftalarında 2 kez daha skor katkısı yaparsa, Marsilya’daki en skorer dönemini geride bırakacak ve kariyer rekoru kıracak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rekora 2 kaldı

Fenerbahçe'ye sezon başında Marsilya'dan gelen Cengiz Ünder, sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamasa da ikinci yarıya fırtına gibi başladı. İstanbulspor karşısında 4 gol atarak galibiyetin baş mimarı olan milli yıldız, ardından görev aldığı maçlarda da skor katkısı yapmaya devam etti. Son oynanan Hatayspor maçında da şık bir gol atarak takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Cengiz, karşısındaki ağları sarsarak bu sezon ligde 9'uncu golünü de kaydetmiş oldu. Üç defa da asist yapan 26 yaşındaki oyuncu, toplamda 12 kez skor katkısı yaptı. Cengiz Ünder, ligin kalan haftalarında 2 kez daha gol atar ya da asist yaparsa Marsilya'daki dönemini geride bırakacak ve kariyer rekoru kıracak. Cengiz, 2021-2022 sezonunda Marsilya formasıyla ligde 10 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü! O paylaşım sonrası Galatasaraylı yöneticilere döndü ve...
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var? Öğretmen ataması olacak mı?
G.Saray'dan flaş açıklama: O paylaşım kalacak
"Masum bir hakem hatası değildir!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yıldızına Gaspar'dan onay!
F.Bahçe'den büyük başarı!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (4 Mart 2024)
Namaz vakitleri İstanbul | 4 Mart Pazartesi
Canlı altın ve dolar kuru takibi (4 Mart Pazartesi)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Bilbao ile Barça yenişemedi! A. Bilbao ile Barça yenişemedi! 01:01
Napoli Juve'yi devirdi! Napoli Juve'yi devirdi! 01:01
A. Bilbao ile Barça yenişemedi! A. Bilbao ile Barça yenişemedi! 01:00
G.Saray'dan sezon sonu 10 numara bombası! G.Saray'dan sezon sonu 10 numara bombası! 00:58
Napoli Juve'yi devirdi! Napoli Juve'yi devirdi! 00:51
Beşiktaş'tan G.Saray'a olay cevap! Beşiktaş'tan G.Saray'a olay cevap! 00:43
Daha Eski
G.Saray'dan flaş açıklama: O paylaşım kalacak G.Saray'dan flaş açıklama: O paylaşım kalacak 00:43
Okan Buruk'tan yabancı hakem açıklaması! Okan Buruk'tan yabancı hakem açıklaması! 00:43
Arda Güler, Kerem'in paylaşımını beğendi! Arda Güler, Kerem'in paylaşımını beğendi! 00:43
Beşiktaş'tan G.Saray'a tepki! "Hiç yakışmadı" Beşiktaş'tan G.Saray'a tepki! "Hiç yakışmadı" 00:43
Toroğlu değerlendirdi! Kırmızı kart kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Kırmızı kart kararı doğru mu? 00:43
"Masum bir hakem hatası değildir!" "Masum bir hakem hatası değildir!" 00:43