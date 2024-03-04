Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor'u deplasmanda yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda rekor kırmaya da çok yaklaştı. Bu sezon dış sahada oynadığı 14 maçın 13'ünü kazanan ve sadece 1 tanesinde berabere kalarak 40 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, en çok deplasman galibiyetine 2020-21 sezonunda ulaşmıştı. Kanarya o sezon 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.

TARİHİ SEZONA DOĞRU

İsmail Kartal'ın öğrencileri, kalan bölümde 2 galibiyet alması durumunda ise lig tarihinde bir sezonda en çok galip geldiği dönemi yaşayacak. Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Hatayspor galibiyetinin ardından dün ligin geri kalan haftaları için taraftarlara çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan tecrübeli çalıştırıcı, "Yürüdüğümüz bu yol şampiyonluk yolu" mesajını yazdı. İsmail Kartal'a destek yağdı.