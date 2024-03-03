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Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise mesaisi başladı!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 16:38
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Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise mesaisi başladı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine konuk olacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Atakaş Hatayspor karşısında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme antrenmanıyla günü tamamlarken, diğer futbolcular idmana ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayıp pas antrenmanı yaptı. Çalışma, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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