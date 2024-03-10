TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza Ada kancası! Sezon sonunda...

İngiliz ekibi Tottenham, Union Saint-Gilloise maçında Mohamed Amoura için scout gönderdi. Cezayirli oyuncuyu takip eden Ada temsilcileri, Fenerbahçeli yıldızdan da etkilendi.

İngiliz ekibinin İsmail Yüksek'ten etkilendiği ortaya çıkarken, scoutların adeta başını döndüren 25 yaşındaki oyuncu için izleme planı oluşturuldu. Tottenhamlı yetkililer, Konferans Ligi rövanş maçı için yer ayırttı ve Kadıköy'de İsmail Yüksek'i canlı gözle bir kez daha izleyecekler.