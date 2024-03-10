Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza Ada kancası! Sezon sonunda...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza Ada kancası! Sezon sonunda...

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etmişti. Premier Lig devi, o maçta Belçika temsilcisinden birisini izlemeye gitse de; F.Bahçeli yıldıza da hayran kaldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza Ada kancası! Sezon sonunda...

İngiliz ekibi Tottenham, Union Saint-Gilloise maçında Mohamed Amoura için scout gönderdi. Cezayirli oyuncuyu takip eden Ada temsilcileri, Fenerbahçeli yıldızdan da etkilendi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza Ada kancası! Sezon sonunda...

İngiliz ekibinin İsmail Yüksek'ten etkilendiği ortaya çıkarken, scoutların adeta başını döndüren 25 yaşındaki oyuncu için izleme planı oluşturuldu. Tottenhamlı yetkililer, Konferans Ligi rövanş maçı için yer ayırttı ve Kadıköy'de İsmail Yüksek'i canlı gözle bir kez daha izleyecekler.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza Ada kancası! Sezon sonunda...

YER AYIRTILDI

Gelen bilgilere göre; İngiliz ekibi, Union Saint-Gilloise maçının yanı sıra çeyrek final ve Galatasaray'la oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinde de İsmail Yüksek'i canlı gözle takip edecek.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza Ada kancası! Sezon sonunda...

Teknik direktör Postecoglou'nun gelecek raporlara göre karar vereceği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının onay vermesi halinde Tottenham, yaz transfer döneminde İsmail için F.Bahçe'nin kapısını çalacak.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza Ada kancası! Sezon sonunda...

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999'de Bursa'da dünyaya geldi. Futbola Bursa Yıldırımspor'da başlayan İsmail, daha sonra Gölcükspor'a geçti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza Ada kancası! Sezon sonunda...

2 yıl Kocaeli ekibinde forma giyen oyuncu, 2020 yazında Fenerbahçe'ye 65 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

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