TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli yıldıza Ada kancası! Sezon sonunda...
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etmişti. Premier Lig devi, o maçta Belçika temsilcisinden birisini izlemeye gitse de; F.Bahçeli yıldıza da hayran kaldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Teknik direktör Postecoglou'nun gelecek raporlara göre karar vereceği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının onay vermesi halinde Tottenham, yaz transfer döneminde İsmail için F.Bahçe'nin kapısını çalacak.
İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999'de Bursa'da dünyaya geldi. Futbola Bursa Yıldırımspor'da başlayan İsmail, daha sonra Gölcükspor'a geçti.
2 yıl Kocaeli ekibinde forma giyen oyuncu, 2020 yazında Fenerbahçe'ye 65 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Sarı-lacivertlilere imza attıktan sonra sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'da kiralık olarak forma giydi.
F.Bahçe'yle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro...
DİĞER