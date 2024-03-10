Samet Akaydın'dan İsmail Kartal'a flaş gönderme! "Montella ve Fatih Terim..."

"FATİH TERİM BENİ İSTEYİNCE ÇOK MUTLU OLDUM" Samet Akaydin, transferinde Fatih Terim'im etkisiyle ilgili bir soruyu ise "Devre Arasında kiralık olarak ayrılmak istediğimde Süper Lig'den ve Avrupa'dan teklifler aldım ama Fatih Terim'in beni isteyince çok mutlu oldum ve gitmek istedim. Panathinaikos'u teklifini kabul ederken hiç düşünmeden kabul ettim ve sonuç olarak çok mutluyum burada." diyerek yanıtladı.