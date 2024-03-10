Fenerbahçe'den hakem tepkisi: Rezalet!

Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Süper Lig 29. hafta maçında Kadıköy'de Pendikspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı oyunun sürekli duraksaması nedeniyle 11 dakika uzatma oynatıldı. Oyunun sürekli olarak durması ve soğuması tribünlerden de büyük tepki topladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar bu durum üzerinden Pendikspor maçı hakemi Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.

"BU BİR HAKEM REZALETİ"

Maçın sık sık durdurulmasına tepki gösteren Dündar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir hakem rezaleti izliyoruz. Kadir Sağlam sahaya futbol oynatmak için değil, sık sık oyunu durdurmak ve Fenerbahçeli futbolculara Trabzonspor maçı öncesinde bol sarı kart göstermek için çıkmış!"