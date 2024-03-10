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Kadıköy'de Emre Belözoğlu'na küfürlü tepki!

Fenerbahçeli taraftarlar, Pendikspor maçı öncesinde Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakkında küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 20:19 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 20:43
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Kadıköy'de Emre Belözoğlu'na küfürlü tepki!

Fenerbahçe'nin Pendikspor'u sahasında aırladığı Trendyol Süper Lig 29. hafta maçı öncesi Kadıköy'de tribünleri dolduran sarı lacivertli taraftarlar, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakkında küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Kale arkasında bulunan taraftarların Emre Belözoğlu hakkındaki küfürlü tezahüratlarına tribünlerin önemli bir kısmı da eşlik etti ve Ankaragücü - Fenerbahçe maçında patlak veren gerginlik devam etti.

GERGİNLİĞİN SEBEBİ NE?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada deplasmanda yer alan Fenerbahçeli taraftarlar, Emre Belözoğlu hakkında küfürlü tezahüratlarda bulunmuş, Belözoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada "150 yıl yaşasam böyle bir şey yaşayacağım aklıma gelmezdi" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir youtube kanalına açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu'nun "Fenerbahçe ile ilgili hiçbir hayalim yok" sözleri, sarı lacivertli taraftarlardan tepki çekmişti.

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