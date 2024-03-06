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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Sportif rekabet mi, çirkinlik rekabeti mi yapıyoruz?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 15:58 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 16:21
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Sportif rekabet mi, çirkinlik rekabeti mi yapıyoruz?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ:

Şampiyonluk, iyilik, kötülük, adil rekabet vs vs. Birkaç gün içinde bir basın toplantısı ya da bir TV programı olacak. Beni orada iyi dinleyin. Fenerbahçe'nin her türlü başarısı pek çok zorluk altında olmuştur. Bugün futbolun geldiği nokta, her anlamda, medya, taraftar, yönetenler, yöneticiler, federasyonlar, hakemler...

Her anlamıyla yerlerdeyiz. İster istemez bu girdabın içine giriyoruz. Sportif rekabet mi yapıyoruz çirkinlik rekabeti mi yapıyoruz iletişim savaşı mı yapıyoruz, belli değil. Bu gidişat böyle gitmeyecek. Bu gidişat böyle devam ederse Fenerbahçe için her türlü zorluk önüne çıkacaktır. Birçok sebebi var. Birkaç güne anlatacağım. Dikkatle dinleyin.

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