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Ferdi Kadıoğlu: Hatayı ben yaptım

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin üçüncü golü kaydeden Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Ferdi'nin açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 21:52
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Ferdi Kadıoğlu: Hatayı ben yaptım

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında geri düşmesine rağmen Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin üçüncü golü kaydeden Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ferdi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Evimizdeki son maçlarda iyi başlayamıyoruz maalesef. Kendimizi zora düşürüyoruz. Ancak iyi bir geri dönüş yaptık. Bu yol, şampiyonluk yolu. Uzun zamandır gol atamıyordum iç sahada. Taraftarlarımızın önünde gol atmak beni çok mutlu ediyor. Taraftarlarımız muhteşem, onlara çok teşekkür ediyoruz. Yediğimiz golleri analiz etmemiz gerekiyor. Bugün yediğimiz goldeki hatayı ben yaptım ve maçı çevirdiğimiz için mutluyum.

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