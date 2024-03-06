Fenerbahçe'de İsmail Kartal: Bu kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculardan Michy Batshuayi, Union Saint-Gilloise maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI

"Maçın değerlendirmesini oynamadan yapamayacağıma göre rakiple ilgili konuşmamız gerekiyor. Rakibi yeterince izledik. Yaptığımız analizler sonucunda çok iyi bir takım olduğunu, savunmada ve hücumda organize olduklarını gördük. Ekibimizle izledik ve oyuncularıma aktardık. Güçlü bir takımız ve hedefimiz var. İyi bir oyunla İstanbul'a en iyi sonuçla dönmek istiyoruz."

Süper Lig şampiyonluğu mu, Konferans Ligi şampiyonluğu mu?

İsmail Kartal: "İkisini birden isterim."

ROTASYON YAPILACAK MI?

"Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirip, istediğim oyunu ortaya koyacak en iyi 11'i sahaya süreceğim. 3 günde bir maç oynuyoruz ama bizim için en önemli maç yarın. En iyi sonucu alabileceğim oyuncularla sahaya çıkacağım. Bu konuda iyi çalıştığımı düşünüyorum."

"BATSHUAYI ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

"Batshuayi çok duygusal bir çocuk ve çok iyi bir oyuncu. Hangi maçta neler vereceğini çok iyi biliyorum. Bizim için lig de, Avrupa da çok önemli. ekibimle bir toplantı yapıp son kararı vereceğim."

"GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"

"Buraya elimizdeki takımla birlikte tam kadro geldik. Sakatlar dışında... Biz kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz ve bu turnuvayı umursuyoruz."

"BU MAÇLARI OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

"Bu seneki Fenerbahçemiz'de güçlü, geniş bir kadromuz var. Her futbolcumuz ile görüşüyorum. Futbolda her kulvarda gideceksiniz diye bir şey yok. Rakibimiz de burada elendi. Benim takımımdaki oyuncular 50. maçını oynayacak. Bu maçları oynamak kolay değil. Liverpool'da bile 13 tane sakat oyuncu var. Fazla maç oynamaktan dolayı biz kupaya konsantre olamadık. Bu demek değil ki burada da kötü sonuç alacağız. Bizim şampiyonluk yarışımız devam ediyor. Bu turnuvada da elimizden geleni yapacağız."

MICHY BATSHUAYI'NİN AÇIKLAMALARI

"Karmaşık bir maç olacak. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Hafife almamalıyız ve bunun bilincindeyiz. Genel anlamda güzel bir maç olacak."

"BELÇİKA'DA OLMAK BENİM İÇİN BÜYÜK KEYİF"

"Belçika'da olmak benim için çok büyük bir keyif ve mutluluk. Arkadaşlarım ve ailem maçta olacak. Böyle bir ortamda oynayacak olmak, arkadaşlarım ve ailemin karşısında futbol oynayacak olmak büyük bir keyif. Burada büyüdüğüm için de iyi bir performans ortaya koymak istiyorum."

"HOCAMIZ BANA FAZLASIYLA GÜVENİYOR"

"Hocamızla iyi anlaşıyorum. Bana fazlasıyla güveniyor. Elbette her oyuncu gibi ben de oynamak istiyorum. Oynayarak da gol atmak istiyorum. Hocamız beni ne zaman kullanması gerektiğini iyi biliyor. Netice itibariyla patron o."