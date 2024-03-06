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Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçına hazır

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler mücadelenin hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 21:26
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Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadı'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların koşu ve 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı bildirildi.

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