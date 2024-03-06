Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadı'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.
İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların koşu ve 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı bildirildi.