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Fenerbahçe geri dönmeyi seviyor! Bu sezon 6. kez...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon 6. kez geriden gelerek kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 22:41
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Fenerbahçe geri dönmeyi seviyor! Bu sezon 6. kez...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşılaştı. Müsabakada 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, rakibini Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 4-1 yenmeyi başardı. Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, son iki iç saha maçında geriye düşmesine rağmen hanesine 3 puan yazdırdı.

Kanarya; bu sezon geriye düştüğü Antalyaspor (3-2), Fatih Karagümrük (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Çaykur Rizespor (3-1), Kasımpaşa (2-1) ve Pendikspor (4-1) maçlarından galibiyetle ayrıldı.

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