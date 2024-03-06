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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli'nin istediği Szymanski için istenen rakam belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin bu sezon dikkat çeken isimlerinden olan Sebastian Szymanski'ye Napoli talip oldu. Sarı-lacivertli kulübün de 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini belirlediği ifade edildi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)
Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer ettiği Sebastian Szymanski, Napoli'nin radarından çıkmıyor.
İtalyan medyasından Calciomercato'da yer alan habere göre; Napoli, sezon sonunda Inter'e transfer olacak olan Zielinski'nin yerini vatandaşı Szymanski ile doldurmayı planlıyor.
Haberde; Szymanski'nin, mücadeleci bir orta saha oyuncusu olmasının yanı sıra forvet gibi gol yollarında etkili olduğu vurgulandı. Haberin detayında, Napoli scoutlarının Hatayspor-Fenerbahçe maçını izledikleri bilgisine yer verildi.
Szymanski'nin de Napoli'nin ilgisinin farkında olduğu vurgulandı.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin, Szymanski için 9.7 milyon Euro ödediği fakat Polonyalı yıldız için 25 milyon Euro talep ettiği belirtildi.
Napoli için önemli bir bonservis olduğu ve bu transfer için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Süper Lig'de 28 maçta forma giyen Polonyalı yıldız, 9 gol ve 9 asistlik performans sergiledi
Szymanski'nin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.
Orta saha mevkinde forma giyen Sebastian Szymanski, 10 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir.
174 cm boyunda ve 60 kilo olan Sebastian Szymanski, sol ayağını kullanmaktadır.