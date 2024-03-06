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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli'nin istediği Szymanski için istenen rakam belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin bu sezon dikkat çeken isimlerinden olan Sebastian Szymanski'ye Napoli talip oldu. Sarı-lacivertli kulübün de 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini belirlediği ifade edildi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 10:39
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli'nin istediği Szymanski için istenen rakam belli oldu!

Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer ettiği Sebastian Szymanski, Napoli'nin radarından çıkmıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli'nin istediği Szymanski için istenen rakam belli oldu!

İtalyan medyasından Calciomercato'da yer alan habere göre; Napoli, sezon sonunda Inter'e transfer olacak olan Zielinski'nin yerini vatandaşı Szymanski ile doldurmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli'nin istediği Szymanski için istenen rakam belli oldu!

Haberde; Szymanski'nin, mücadeleci bir orta saha oyuncusu olmasının yanı sıra forvet gibi gol yollarında etkili olduğu vurgulandı. Haberin detayında, Napoli scoutlarının Hatayspor-Fenerbahçe maçını izledikleri bilgisine yer verildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli'nin istediği Szymanski için istenen rakam belli oldu!

Szymanski'nin de Napoli'nin ilgisinin farkında olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli'nin istediği Szymanski için istenen rakam belli oldu!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin, Szymanski için 9.7 milyon Euro ödediği fakat Polonyalı yıldız için 25 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli'nin istediği Szymanski için istenen rakam belli oldu!

Napoli için önemli bir bonservis olduğu ve bu transfer için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli'nin istediği Szymanski için istenen rakam belli oldu!

Süper Lig'de 28 maçta forma giyen Polonyalı yıldız, 9 gol ve 9 asistlik performans sergiledi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli'nin istediği Szymanski için istenen rakam belli oldu!

Szymanski'nin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli'nin istediği Szymanski için istenen rakam belli oldu!

Orta saha mevkinde forma giyen Sebastian Szymanski, 10 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir.

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