Son 5 sezonda ülke puanına hangi takım en çok katkıyı yaptı? İşte o liste
Fenerbahçe'nin son olarak UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0'lık skorla mağlup etmesi büyük yankı uyandırırken bu karşılaşmanın ardından temsilcilerimizin ülke puanına yaptıkları katkı büyük merak konusu oldu. İşte o liste...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 12:19 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 12:22
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
2
Galatasaray- 9.375
1
Fenerbahçe - 10.100
DİĞER