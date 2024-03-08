Son 5 sezonda ülke puanına hangi takım en çok katkıyı yaptı? İşte o liste

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Kanarya'nın aldığı bu galibiyet büyük yankı uyandırırken maçın ardından temsilcilerimizin ülke puanına yaptıkları katkı büyük merak konusu oldu. İşte son 5 sezonda takımların ülke puanına yaptıkları katkı ve ilk 10 sıralaması...