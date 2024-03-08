Haberler Fenerbahçe Son 5 sezonda ülke puanına hangi takım en çok katkıyı yaptı? İşte o liste

Son 5 sezonda ülke puanına hangi takım en çok katkıyı yaptı? İşte o liste

Fenerbahçe'nin son olarak UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0'lık skorla mağlup etmesi büyük yankı uyandırırken bu karşılaşmanın ardından temsilcilerimizin ülke puanına yaptıkları katkı büyük merak konusu oldu. İşte o liste...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 12:19 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 12:22
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Son 5 sezonda ülke puanına hangi takım en çok katkıyı yaptı? İşte o liste

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Kanarya'nın aldığı bu galibiyet büyük yankı uyandırırken maçın ardından temsilcilerimizin ülke puanına yaptıkları katkı büyük merak konusu oldu. İşte son 5 sezonda takımların ülke puanına yaptıkları katkı ve ilk 10 sıralaması...

Son 5 sezonda ülke puanına hangi takım en çok katkıyı yaptı? İşte o liste

10

Corendon Alanyaspor - 0.100

Son 5 sezonda ülke puanına hangi takım en çok katkıyı yaptı? İşte o liste

9

Yeni Malatyaspor - 0.500

Son 5 sezonda ülke puanına hangi takım en çok katkıyı yaptı? İşte o liste

8

Tümosan Konyaspor - 0.500

Son 5 sezonda ülke puanına hangi takım en çok katkıyı yaptı? İşte o liste

7

Yukatel Adana Demirspor - 0.875

Son 5 sezonda ülke puanına hangi takım en çok katkıyı yaptı? İşte o liste

6

Trabzonspor - 2.600

Son 5 sezonda ülke puanına hangi takım en çok katkıyı yaptı? İşte o liste

5

EMS Yapı Sivasspor - 3.500

Son 5 sezonda ülke puanına hangi takım en çok katkıyı yaptı? İşte o liste

4

Beşiktaş - 3.750

Son 5 sezonda ülke puanına hangi takım en çok katkıyı yaptı? İşte o liste

3

RAMS Başakşehir - 6.800

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