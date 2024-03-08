Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Yeni sezonda...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ancak çift taraflı opsiyonu bulunan Michy Batshuayi’yi takımda tutma kararı aldı. Sarı-lacivertli kurmaylar önümüzdeki hafta Belçikalı golcü ile kritik bir görüşme yapacak. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Listesini oluşturmaya başlayan sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncular hakkında da kararlar alınıyor.
Takımda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Kanarya'da birçok oyuncuya veda edilecek.
Bu sezonki performansıyla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa'ya transferine kesin gözüyle bakılıyor.
A Milli yıldıza özellikle İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga'dan ciddi teklifler geliyor.
Fenerbahçe yönetimi, yüksek bir bonservis bedelini kasaya koyup gelen bütçeyi transferde kullanacak.
Sözleşmesi bitecek oyuncuların son durumu merak konusu olan Kanarya'da yeni gelişmeler yaşanıyor.
Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli kurmaylar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ancak 1 yıllık çift taraflı opsiyonu bulunan Michy Batshuayi'yi takımda tutma kararı aldı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 32 maçta 18 gol ve 2 asiste imza atan bulduğu tüm şansları çok iyi kullanan Belçikalı yıldız için teknik ekip de olumlu rapor verdi.
Ancak başta Belçika ve Fransa olmak üzere birçok yerden teklifler alan Batshuayi'yi de ikna etmek gerekiyor.
PERFORMANSI GÖZ KAMAŞTIRDI
Sezon başında takımdan ayrılmak isteyen Belçikalı yıldız yapılan ikili görüşmeler sonrasında takımda kalmıştı.
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Batshuayi'nin ailesi Belçika'yı istiyor ancak yıldız futbolcu da Fenerbahçe'de kalmaya çok sıcak bakıyor.
Üstelik Fenerbahçe'de aldığı yıllık ücreti diğer kulüplerin karşılamasının zor olması da sarı-lacivertlileri avantajlı kılan bir başka unsur olarak göze çarpıyor.
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