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Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Yeni sezonda...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ancak çift taraflı opsiyonu bulunan Michy Batshuayi’yi takımda tutma kararı aldı. Sarı-lacivertli kurmaylar önümüzdeki hafta Belçikalı golcü ile kritik bir görüşme yapacak. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Yeni sezonda...

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Yeni sezonda...

Listesini oluşturmaya başlayan sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncular hakkında da kararlar alınıyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Yeni sezonda...

Takımda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Kanarya'da birçok oyuncuya veda edilecek.

Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Yeni sezonda...

Bu sezonki performansıyla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa'ya transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Yeni sezonda...

A Milli yıldıza özellikle İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga'dan ciddi teklifler geliyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Yeni sezonda...

Fenerbahçe yönetimi, yüksek bir bonservis bedelini kasaya koyup gelen bütçeyi transferde kullanacak.

Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Yeni sezonda...

Sözleşmesi bitecek oyuncuların son durumu merak konusu olan Kanarya'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Yeni sezonda...

Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli kurmaylar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ancak 1 yıllık çift taraflı opsiyonu bulunan Michy Batshuayi'yi takımda tutma kararı aldı.

Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Yeni sezonda...

Bu sezon tüm kulvarlarda 32 maçta 18 gol ve 2 asiste imza atan bulduğu tüm şansları çok iyi kullanan Belçikalı yıldız için teknik ekip de olumlu rapor verdi.

Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Yeni sezonda...

Ancak başta Belçika ve Fransa olmak üzere birçok yerden teklifler alan Batshuayi'yi de ikna etmek gerekiyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Yeni sezonda...

PERFORMANSI GÖZ KAMAŞTIRDI
Sezon başında takımdan ayrılmak isteyen Belçikalı yıldız yapılan ikili görüşmeler sonrasında takımda kalmıştı.

Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Yeni sezonda...

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Batshuayi'nin ailesi Belçika'yı istiyor ancak yıldız futbolcu da Fenerbahçe'de kalmaya çok sıcak bakıyor.

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