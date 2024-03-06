Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de Real Madrid'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında 7 Mart Perşembe günü deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibiyle karşılaşacak.

Wizink Center'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, 27 haftada aldığı 16 galibiyetle ligde yedinci sırada bulunuyor. Real Madrid ise 22 galibiyet ve 5 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ve uzatmalara giden karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 100-99 kazanarak rakibine bu sezon ilk yenilgisini tattırmıştı.