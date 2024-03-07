FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdal Güvenç'ten flaş Fenerbahçe yorumu!

Belçika ekibinin tarihinin kupalarla dolu olduğunu vurgulayan 39 yaşındaki çalıştırıcı, "Club Brugge ve Anderlecht'ten sonra en fazla şampiyon olan takımdan bahsediyoruz. 2018'de Brighton'ın sahibi Tony Bloom satın aldıktan sonra çıkışa geçtiler. 2020'de 48 yıl sonra Belçika Süper Ligi'ne yükseldiler. Son iki sezonda son anlarda şampiyonluğu kaybettiler. Her sezon ciddi bonservis miktarlarına oyuncu gönderiyorlar" dedi.

Takımın uzun zamandır belli bir sistem üzerinden devam ettiğini vurgulayan Güvenç, şöyle devam etti: "Hocaları değişiyor ama kulüpte belirli bir sistem mevcut. Ona göre alıp satıyorlar. Yıllardır 3-5-2 ile oynuyorlar. Kaliteli ayakları sayesinde ligde de 8 puan farkla lider durumdalar. Adım adım şampiyonluğa gidiyorlar. Union, Konferans Ligi'nde sürpriz yapabilecek bir ekip. Santrforları 1.97 boyundaki İsveçli Gustaf Nilsson, etrafındaki Mohamed Amoura daha kısa ama çabuk bir isim. Orta sahada ise Cameron Puertas ciddi anlamda fark yaratabilecek bir oyuncu…"