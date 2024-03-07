FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdal Güvenç'ten flaş Fenerbahçe yorumu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Uzun süredir Belçika futbolunda görev alan genç teknik adam Serdal Güvenç, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turunda karşılaşacağı Saint-Gilloise'ı değerlendirdi. Güvenç, dikkat çeken sözler sarf etti. (FB spor haberleri)
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"Geriden oyun kurarak tehdit oluşturuyorlar. Bazen Nilsson'un boy avantajını kullanarak uzun topla oyunu rakip sahaya yıkabiliyorlar. Geçişlerde ve duran toplarda da etkililer. Tek zaafları defansın göbeğindeki İngiliz stoper Christian Burgess. Arkadaşlarına göre ağır kalıyor. Fenerbahçe, arkaya atacağı toplarla etkili olabilir."
"Fenerbahçe'nin en büyük hatası, Belçika Ligi'ni ve Union'u küçük görmesi olur. Bundesliga'nın köklü kulübü Frankfurt'u elediler ve Liverpool'u yendiler. Fenerbahçe'nin Dzeko, Tadic, Bonucci gibi tecrübeli oyuncuları var ancak maçlar sahada oynanır. Umarım Belçika'dan iyi bir skorla dönerek turu geçen taraf olurlar."
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