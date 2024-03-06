Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Avrupa kupalarında 267. kez sahne alacak

Fenerbahçe Avrupa kupalarında 267. kez sahne alacak

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, aynı zamanda Avrupa kupalarında 267. maçına çıkacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 11:55
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Avrupa kupalarında 267. kez sahne alacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 267. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 266 müsabakada 105 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 360 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

SON MAÇINI FARKLI KAZANDI

Fenerbahçe, lider bitirdiği H Grubu'nda oynadığı son karşılaşmasından farklı galibiyetle ayrıldı.

Grubunda oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Ludogorets ve Nordsjaelland mağlubiyetlerinin ardından son maçına yine liderlik için çıkmıştı.

Söz konusu karşılaşmada Kadıköy'de Spartak Trnava'yı ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 4-0 galip ayrılarak direkt son 16 turuna kalmıştı.

KONFERANS LİGİ'NDE 15. SINAV

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 15. maçını oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı.

DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın güzeller güzeli kız kardeşi Meryem'e bakın! "Mavi gözleri aileden miras"
Kılıçdaroğlu'ndan kasetvari "İmamoğlu" dosyası! "Kurultaydaki akçeli işler ve 'Ekremci' delege borsası yargıya taşınacak" iddiası
Oliveira'ya ağır fatura! Cezası...
G.Saray'da Zaniolo ve Yunus tehlikesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin Belçika kafilesi belli oldu!
F.Bahçe'nin Szymanski için istediği rakam belli oldu!
METEOROLOJİ'DEN O İLLERE UYARI | ⛈ Kuvvetli geliyor! Günlerce esir alacak (6 Mart hava durumu)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Damak - Al Wahda maçı ne zaman? Damak - Al Wahda maçı ne zaman? 11:48
TFF'den 2. ve 3. Lig için yayın kararı! TFF'den 2. ve 3. Lig için yayın kararı! 11:27
G.Saray'da Zaniolo ve Yunus tehlikesi! G.Saray'da Zaniolo ve Yunus tehlikesi! 10:40
F.Bahçe'nin Szymanski için istediği rakam belli oldu! F.Bahçe'nin Szymanski için istediği rakam belli oldu! 10:38
Beşiktaş'ta dev operasyon! Beşiktaş'ta dev operasyon! 10:35
Ferdi sezon sonu ayrılıyor! Cimbom'un gözdesi geliyor Ferdi sezon sonu ayrılıyor! Cimbom'un gözdesi geliyor 10:27
Daha Eski
İngilizlerden Beşiktaş'a Worrall talebi! İngilizlerden Beşiktaş'a Worrall talebi! 10:25
Oliveira'ya ağır fatura! Cezası... Oliveira'ya ağır fatura! Cezası... 09:55
Muslera rekora çok yakın! Muslera rekora çok yakın! 09:52
Alperen'in rekor gecesi! Alperen'in rekor gecesi! 09:37
Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! 09:27
F.Bahçe maçı öncesi Belçika'da alarm! F.Bahçe maçı öncesi Belçika'da alarm! 09:05