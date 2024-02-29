Fatura İsmail Kartal'a kesildi! İşte Fenerbahçe'nin kupadan elenmesinin nedenleri
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan iddialı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 gibi şok bir skorla mağlup oldu ve turnuvadan elendi. İşte sarı-lacivertlilerin aldığı bu başarısız sonucun nedenleri...
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2- DEĞİŞİKLİKLER DOĞRU DEĞİLDİ
Tecrübeli çalıştırıcı, ilk yarıda çıkardığı 11 sahada varlık gösteremeyince ikinci yarıda Ferdi, Serdar Dursun ve İsmail'i sahaya sürdü. Sistem ve dizilişi değiştirdi. 4-4-2'ye döndü. Szymanski'yi merkeze çekti. Zaten bu maçta sınırlı olan verimliliği iyice düştü. Orta sahadaki İsmail de hücuma top taşıyamadı.
3- MOTİVASYON EKSİKLİĞİ
Sahaya çıkan bazı oyuncuların maça motive olamadıkları gözlendi. 'Nasıl olsa turu geçeriz' mantığıyla hareket eden futbolcular, sorumluluk almadı.
Cengiz Ünder başta olmak üzere Leonardo Bonucci, Osayi-Samuel, Krunic ve Zajc, beklentilerin çok altında kalarak İsmail Kartal'ı hayal kırıklığına uğrattı.
4- FORMSUZ İSİMLERİ OYNATTI
62 yaşındaki teknik adam, özellikle Dusan Tadic'i, haftalardır süren form düşüklüğüne rağmen yine ilk 11'de sahaya çıkardı ve 90 dakika sahada tuttu.
Mert Müldür de sağ bekte yetersiz kaldı. Yenilen 3 golün ikisi onun kanadından geldi. Kartal, maç boyunca bu bölgeye önlem almadı, alamadı.
5- SAHA ZEMİN KÖTÜYDÜ
Fenerbahçe, pasa dayalı futbolunu saha zemini yüzünden oynayamadı. Top yerden atıldığında sekti, ivme kazandı, tekniği yüksek isimler için sıkıntı çıkardı.
G.Saray bu zeminde oynayıp kazandığı için de İsmail Kartal, maç sonu zeminden şikayet edemedi. Ancak en büyük etkenlerden biri de sahanın zeminiydi.
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