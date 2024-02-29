Haberler Fenerbahçe Fatura İsmail Kartal'a kesildi! İşte Fenerbahçe'nin kupadan elenmesinin nedenleri

Fatura İsmail Kartal'a kesildi! İşte Fenerbahçe'nin kupadan elenmesinin nedenleri

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan iddialı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 gibi şok bir skorla mağlup oldu ve turnuvadan elendi. İşte sarı-lacivertlilerin aldığı bu başarısız sonucun nedenleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Fatura İsmail Kartal'a kesildi! İşte Fenerbahçe'nin kupadan elenmesinin nedenleri

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan iddialı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı.

Fatura İsmail Kartal'a kesildi! İşte Fenerbahçe'nin kupadan elenmesinin nedenleri

Kanarya rakibine 3-0'lık skorla mağlup olarak turnuvadan elendi. Alınan bu mağlubiyet sarı-lacivertli taraftarlarda büyük hayal kırıklığına neden oldu. Bu başarısız sonucun faturası teknik direktör İsmail Kartal'a kesilirken Kanarya'nın son sekizde turnuvaya veda etmesinin nedenleri tek tek vurgulandı. İşte o sebepler;

Fatura İsmail Kartal'a kesildi! İşte Fenerbahçe'nin kupadan elenmesinin nedenleri

1- YANLIŞ KADRO TERCİHİ

İsmail Kartal, sezon başında Avrupa maçlarında olduğu gibi yine ideal 11'inden vazgeçti. Son Kasımpaşa maçına göre 8 ismi değiştirdi. Savunma hattının komple değiştirilmesi, birbiriyle daha önce hiç oynamamış isimlerin sahaya sürülmesi, yaşanan uyumsuzluk sonrası faturası ağır oldu.

Fatura İsmail Kartal'a kesildi! İşte Fenerbahçe'nin kupadan elenmesinin nedenleri

2- DEĞİŞİKLİKLER DOĞRU DEĞİLDİ

Tecrübeli çalıştırıcı, ilk yarıda çıkardığı 11 sahada varlık gösteremeyince ikinci yarıda Ferdi, Serdar Dursun ve İsmail'i sahaya sürdü. Sistem ve dizilişi değiştirdi. 4-4-2'ye döndü. Szymanski'yi merkeze çekti. Zaten bu maçta sınırlı olan verimliliği iyice düştü. Orta sahadaki İsmail de hücuma top taşıyamadı.

Fatura İsmail Kartal'a kesildi! İşte Fenerbahçe'nin kupadan elenmesinin nedenleri

3- MOTİVASYON EKSİKLİĞİ

Sahaya çıkan bazı oyuncuların maça motive olamadıkları gözlendi. 'Nasıl olsa turu geçeriz' mantığıyla hareket eden futbolcular, sorumluluk almadı.

Fatura İsmail Kartal'a kesildi! İşte Fenerbahçe'nin kupadan elenmesinin nedenleri

Cengiz Ünder başta olmak üzere Leonardo Bonucci, Osayi-Samuel, Krunic ve Zajc, beklentilerin çok altında kalarak İsmail Kartal'ı hayal kırıklığına uğrattı.

Fatura İsmail Kartal'a kesildi! İşte Fenerbahçe'nin kupadan elenmesinin nedenleri

4- FORMSUZ İSİMLERİ OYNATTI

62 yaşındaki teknik adam, özellikle Dusan Tadic'i, haftalardır süren form düşüklüğüne rağmen yine ilk 11'de sahaya çıkardı ve 90 dakika sahada tuttu.

Fatura İsmail Kartal'a kesildi! İşte Fenerbahçe'nin kupadan elenmesinin nedenleri

Mert Müldür de sağ bekte yetersiz kaldı. Yenilen 3 golün ikisi onun kanadından geldi. Kartal, maç boyunca bu bölgeye önlem almadı, alamadı.

Fatura İsmail Kartal'a kesildi! İşte Fenerbahçe'nin kupadan elenmesinin nedenleri

5- SAHA ZEMİN KÖTÜYDÜ

Fenerbahçe, pasa dayalı futbolunu saha zemini yüzünden oynayamadı. Top yerden atıldığında sekti, ivme kazandı, tekniği yüksek isimler için sıkıntı çıkardı.

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