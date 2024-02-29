Fatura İsmail Kartal'a kesildi! İşte Fenerbahçe'nin kupadan elenmesinin nedenleri

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan iddialı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı.

Kanarya rakibine 3-0'lık skorla mağlup olarak turnuvadan elendi. Alınan bu mağlubiyet sarı-lacivertli taraftarlarda büyük hayal kırıklığına neden oldu. Bu başarısız sonucun faturası teknik direktör İsmail Kartal'a kesilirken Kanarya'nın son sekizde turnuvaya veda etmesinin nedenleri tek tek vurgulandı. İşte o sebepler;