Ankaragücü'nden TFF'ye Mert Hakan Yandaş başvurusu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile oynanan maç sonrası sarı lacivertlilerin futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında açıklama yayınladı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada "MKE Ankaragücü - Fenerbahçe müsabakası sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleri ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.