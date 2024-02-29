Haberler Ankaragücü Ankaragücü'nden TFF'ye Mert Hakan Yandaş başvurusu!

Ankaragücü'nden TFF'ye Mert Hakan Yandaş başvurusu!

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı sonrası sarı lacivertlilerin futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında TFF'ye başvuru yapacağını açıkladı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 12:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ankaragücü'nden TFF'ye Mert Hakan Yandaş başvurusu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile oynanan maç sonrası sarı lacivertlilerin futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında açıklama yayınladı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada "MKE Ankaragücü - Fenerbahçe müsabakası sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleri ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

DİĞER
Asmalı Konak'ın Dilara'sı şimdi 62 yaşında! Ünlü oyuncu Selda Özer tanınmaz halde!
TÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisi 2023'te büyüdü | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
G.Saray'da Zaha krizi!
Icardi Buruk'tan bunu istedi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Montella Emre Belözoğlu ile görüştü!
İşte A.Gücü - F.Bahçe maçının özeti!
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray - Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray - Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı! 12:31
Derbinin hakemi açıklandı! Derbinin hakemi açıklandı! 12:08
Galatasaray - F. Karagümrük maçı hangi kanalda? Galatasaray - F. Karagümrük maçı hangi kanalda? 12:01
Kamerun'da Song dönemi bitti Kamerun'da Song dönemi bitti 11:27
Celta Vigoo - Almeira maçı ne zaman? Celta Vigoo - Almeira maçı ne zaman? 11:27
Ümraniyespor - Altay maçı ne zaman? Ümraniyespor - Altay maçı ne zaman? 11:20
Daha Eski
Büyükekşi: Avrupa şampiyonluğunu hedefliyoruz! Büyükekşi: Avrupa şampiyonluğunu hedefliyoruz! 11:19
Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman? Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman? 11:16
Montella'dan flaş Arda Güler sözleri! Montella'dan flaş Arda Güler sözleri! 10:55
F1'de heyecan Bahreyn'de başlıyor F1'de heyecan Bahreyn'de başlıyor 10:52
Cezası açıklandı! Hareketi sonrası... Cezası açıklandı! Hareketi sonrası... 10:37
G.Saray'da Zaha krizi! G.Saray'da Zaha krizi! 10:22