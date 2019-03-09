Ankaragücü'nden anlamlı hareket

MKE Ankaragücü, Bursaspor ile oynadığı maçın hasılatıyla Antalya deplasmanının ardından Ankara dönüşü Afyonkarahisar'da hayatlarını kaybeden Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakı ailelerine ev alacak. Karşılaşmanın oynanacağı Eryaman Stadyumu'nun taraftar koltuklarına "Mert, Eren unutmayacağız" tişörtleri bırakıldı.