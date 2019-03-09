Ankaragücü'nden anlamlı hareket
09 Mart 2019, Cumartesi
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Ankaragücü'nden anlamlı hareket

Ankaragücü'nden anlamlı hareket

Yönetimi, maçından elde edilecek hasılatla deplasman dönüşü hayatını kaybeden taraftarlarına ev alacak.

, ile oynadığı maçın hasılatıyla Antalya deplasmanının ardından Ankara dönüşü 'da hayatlarını kaybeden Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakı ailelerine ev alacak. Karşılaşmanın oynanacağı Eryaman Stadyumu'nun taraftar koltuklarına "Mert, Eren unutmayacağız" tişörtleri bırakıldı.

  1. 09.03.2019
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