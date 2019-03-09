TFF Ankaragücü taraftarlarının ailelerine yardım edecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 8 Mart 2019 Cuma günü yaptığı toplantıda, geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanı dönüşü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine destek olma kararı aldı.
TFF Başkanı Hüsnü Güreli, yardımda bulunma kararını MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'e bildirdi. Mehmet Yiğiner de "Rahmetli yavrularımızın yakınları için yapılan bu destek ve katkı, bizleri çok duygulandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz" dedi.
- 09.03.2019
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