TFF Ankaragücü taraftarlarının ailelerine yardım edecek
09 Mart 2019, Cumartesi
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Ankaragücü taraftarlarının ailelerine yardım edecek

TFF Ankaragücü taraftarlarının ailelerine yardım edecek

() Yönetim Kurulu, 8 Mart 2019 Cuma günü yaptığı toplantıda, geçtiğimiz hafta deplasmanı dönüşü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine destek olma kararı aldı.

Başkanı Hüsnü Güreli, yardımda bulunma kararını Kulübü Başkanı 'e bildirdi. Mehmet Yiğiner de "Rahmetli yavrularımızın yakınları için yapılan bu destek ve katkı, bizleri çok duygulandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz" dedi.

  1. 09.03.2019
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