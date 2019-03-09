TFF Ankaragücü taraftarlarının ailelerine yardım edecek

TFF Başkanı Hüsnü Güreli, yardımda bulunma kararını MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'e bildirdi. Mehmet Yiğiner de "Rahmetli yavrularımızın yakınları için yapılan bu destek ve katkı, bizleri çok duygulandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz" dedi.