MKE Ankaragücü ile Bursaspor yenişemedi
Ankaragücülü Mert ve Eren’in anıldığı, her iki takım taraftarının tribünde yanyana izlediği karşılaşmada taraflar 1’er puanla yetindi.
KALEYİ KAPATTILAR
İki takımın genç kalecileri Altay ve Okan net pozisyonlara izin vermeyince, Bursaspor'lu Aytaç Kara da kullandığı frikikte direğe takılınca 90 dakika sonunda gol sesi çıkmadı. 31 puanla 11. sıraya yükselen Ankaragücü, önümüzdeki hafta Malatya'ya gidecek. 28 puanlı Bursaspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
KOREOGRAFİLİ ANMA
Kazada hayatlarını kaybeden Ankaragücü taraftarları Mert ve Eren için bir anma koreografisi düzenlendi. Her iki takım taraftarları, özel hazırlanan siyah tişörtleri giyerek tribünde yan yana karşılaşmayı izlediler.
DUYGUSAL MAÇ?
İki kardeş takım Ankaragücü ile Bursaspor'un randevusu örnek bir dostluğa sahne oldu. İki kulüp taraftarları, kazada hayatını kaybeden Mert ve Eren'i birlikte andılar. Duygusal pankartlar, Teksas ve Gecekondu gruplarının karşılıklı tezahüratları ve 2 takımın birlikte tribünleri selamlamasıyla duygular zirve yaptı! Hasılatın, 2 gencin ailelerine verilecek olması çok anlamlıydı. Aytaç'ın direkte patlayan frikiği büyük şanssızlıktı. Okan ve Altay kalesini kapatınca, tribünde dostça başlayan maç; sahada da golsüz ve dostça bitti! Mini yorum- Serkan Yetişmişoğlu??
PAŞA'DA TEK HEDEF ZAFER
Ligde bugün Göztepe'ye konuk olacak Kasımpaşa kazanıp galibiyet hasretine son vermek istiyor. 7 maçtır galip gelemeyen lacivert-beyazlılar, 3 puan alıp kötü gidişi bitirmek amacında. Tunuslu savunmacı Youssef sarı kart cezası nedeniyle oynamayacak.
ANTALYA TAM GAZ DEVAM
Antalya, G.Saray ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bülent Korkmaz yönetimindeki idman yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Antalyaspor, son çalışmasını bugün gideceği İstanbul'da yapacak.
KARTAL: KAYSERİ MAÇI YOLUMUZU BELİRLEYECEK
RİZESPOR başkanı Hasan Kartal, Kayserispor maçının yollarını belirleyeceğini dile getirerek, "Taraftar desteğiyle kazanıp üst sıralara çıkmamız gerekiyor" dedi. Kartal, geçen hafta Fener'e şanssız şekilde 3-2 kaybettiklerini belirtip puan kaybını telafi etmek istediklerini söyledi.
- 10.3.2019
- Başakşehirliler söyledi Yanal ara verdi
- Pilotlar tekme tokat kavga etti | İZLEYİN
- Fenerbahçe'de Mehmet Topal Medipol Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı
- Uğur Karakullukçu: Volkan Demirel Galatasaray'ın kalecisi olsaydı gönderilirdi
- Uğur Karakullukçu: Avrupa'nın önemli liglerinden İrfan Can'a teklif var
-
DG Sivasspor E. Yeni Malatyaspor maçına hazır
Toplam 1
Yorum
maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
-
İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 16
Yorum
Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
-
Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti
Toplam 2
Yorum
uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
MKE Ankaragücü ile Bursaspor yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.