MKE Ankaragücü ile Bursaspor arasında oynanan maçta iki takım yenişemedi
10 Mart 2019, Pazar
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MKE Ankaragücü ile yenişemedi

MKE Ankaragücü ile Bursaspor yenişemedi

Ankaragücülü Mert ve Eren’in anıldığı, her iki takım taraftarının tribünde yanyana izlediği karşılaşmada taraflar 1’er puanla yetindi.

'in iki dost camaisini karşı karşıya getiren mücadele, başladığı gibi dostça ve golsüz bitti: 0-0. Geçen hafta dönüşü geçirdikleri kazada hayatını kaybeden iki Ankaragücü taraftarı Mert ve Eren'in acısını, tribünde yan yana oturarak paylaşan her iki kulüp taraftarları dostluk örneği sergiledi.

KALEYİ KAPATTILAR
İki takımın genç kalecileri Altay ve Okan net pozisyonlara izin vermeyince, 'lu da kullandığı frikikte direğe takılınca 90 dakika sonunda gol sesi çıkmadı. 31 puanla 11. sıraya yükselen Ankaragücü, önümüzdeki hafta 'ya gidecek. 28 puanlı Bursaspor ise 'ı ağırlayacak.

KOREOGRAFİLİ ANMA
Kazada hayatlarını kaybeden Ankaragücü taraftarları Mert ve Eren için bir anma koreografisi düzenlendi. Her iki takım taraftarları, özel hazırlanan siyah tişörtleri giyerek tribünde yan yana karşılaşmayı izlediler.

DUYGUSAL MAÇ?
İki kardeş takım Ankaragücü ile Bursaspor'un randevusu örnek bir dostluğa sahne oldu. İki kulüp taraftarları, kazada hayatını kaybeden Mert ve Eren'i birlikte andılar. Duygusal pankartlar, Teksas ve Gecekondu gruplarının karşılıklı tezahüratları ve 2 takımın birlikte tribünleri selamlamasıyla duygular zirve yaptı! Hasılatın, 2 gencin ailelerine verilecek olması çok anlamlıydı. Aytaç'ın direkte patlayan frikiği büyük şanssızlıktı. Okan ve Altay kalesini kapatınca, tribünde dostça başlayan maç; sahada da golsüz ve dostça bitti! Mini yorum- Serkan Yetişmişoğlu??


PAŞA'DA TEK HEDEF ZAFER
Ligde bugün 'ye konuk olacak kazanıp galibiyet hasretine son vermek istiyor. 7 maçtır galip gelemeyen lacivert-beyazlılar, 3 puan alıp kötü gidişi bitirmek amacında. Tunuslu savunmacı Youssef sarı kart cezası nedeniyle oynamayacak.

ANTALYA TAM GAZ DEVAM
Antalya, G.Saray ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. yönetimindeki idman yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. , son çalışmasını bugün gideceği 'da yapacak.

KARTAL: KAYSERİ MAÇI YOLUMUZU BELİRLEYECEK
RİZESPOR başkanı Hasan , maçının yollarını belirleyeceğini dile getirerek, "Taraftar desteğiyle kazanıp üst sıralara çıkmamız gerekiyor" dedi. Kartal, geçen hafta Fener'e şanssız şekilde 3-2 kaybettiklerini belirtip puan kaybını telafi etmek istediklerini söyledi.

  1. 10.3.2019
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