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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, Devler Ligi için transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kurmak isteyen yönetim forvet takviyesi için kolları sıvadı. Sarı lacivertli kurmaylar, yıldız trasferlere devam edecek. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isim... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 15:21
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir mücadele içerisinde yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, rakibinin 2 puan gerisinde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

Sarı-lacivertli ekip son olarak 26. haftada Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olmuştu. İsmail Kartal'ın öğrencileri ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı. Ancak pes etmeyen Süper Lig devi karşılaşmada rakibini 3-1 yendi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri ikinci yarıda buldu. Kanarya'da 48. dakikada Serdar Dursun, 65. dakikada Edin Dzeko ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci sahneye çıkan isimler oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

Bu sonuçla Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı ve yenilmezlik serisini sürdürerek Galatasaray'ı takip etmeye devam etti. Ayrıca sarı-lacivertli ekip ligde sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı takım tek yenilgisini ise Trabzonspor'dan almıştı. Ligin 11. haftasında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 3-2 kazanıp Fenerbahçe'ye ilk ve tek yenilgisini tattırmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

Fenerbahçe, Avrupa'da da gidişatını istediği gibi sürdürüyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'na düşen sarı-lacivertliler, grubunda toplamda 12 müsabakaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

Bu maçlarda 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan İsmail Kartal'ın ekibi grubunu lider tamamlamayı başardı. Kanarya grup aşaması 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 12 puan alarak tamamladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

Grubunda deplasmanda Ludogorets'e 2-0 ve Nordsjaelland'a da Danimarka'da 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, son maçta evinde ağırladığı Spartak Trnava maçını da 4-0'la geçmeyi bildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

Diğer yandan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da istediği başlangıcı yaptı. Sarı-lacivertli ekip son 32 turunda Adanaspor'u 6-0 ve son 16 turunda da Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

Çeyrek final aşamasına yükselen Fenerbahçe'nin kura çekimi sonucu rakibi MKE Ankaragücü oldu. İki sarı-lacivertli ekibin mücadelende kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 27 Şubat Salı günü yapılacak. Son 4'e kalan takım ise Beşiktaş - Tümosan Konyaspor eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

Diğer yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Özellikle son iki transfer dönemini hareketli geçiren yönetim, gelecek dönemin planlamalarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

Teknik direktör İsmail Kartal, takımdan ayrılacaklar ve gideceklerin listesini tutarken, bir isim dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin Bekçikalı golcüsü Michy Batshuayi, takımdan ayrılmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

İstediği süreyi kupa dışında bulamayan ve Edin Dzeko'nun arkasında kalan yıldız golcü, yaz transfer döneminde yani bir başlangıc yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

Yönetim ise tecrübeli futbolcunu yerini yıldız bir isimle doldurmayı planlıyor. Listesinde birçok oyuncuyu barındıran sarı-lacivertli ekip, transferde rotasını İspanya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

DEPAY SESLERİ!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de gündemin Memphis Depay olduğu ortaya çıktı. Atletico Madrid forması giyen tecrübeli futbolcunun sözleşmesi Haziran 2025'te son bulacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

Bu sezon toplamda 21 karşılaşmaya çıkan Hollandalı futbolcu bu müsabakalarda 8 gol atarken, takım arkadaşlarına 2 asist yaptı. Depay'ın bonservis değeri ise 12 milyon Euro olarak biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

Ocak 2023'te İspanyol ekibine katılan Memphis Depay sırasıyla PSV Eindhoven, Manchester United, Olympique Lyon ve Barcelona formalarını giydi. Depay, milli takımda ise 88 maça çıktı ve 44 gol kaydetti.

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