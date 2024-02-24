TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, Devler Ligi için transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kurmak isteyen yönetim forvet takviyesi için kolları sıvadı. Sarı lacivertli kurmaylar, yıldız trasferlere devam edecek. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isim... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu sonuçla Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı ve yenilmezlik serisini sürdürerek Galatasaray'ı takip etmeye devam etti. Ayrıca sarı-lacivertli ekip ligde sadece 1 mağlubiyet yaşadı.
İsmail Kartal'ın çalıştırdığı takım tek yenilgisini ise Trabzonspor'dan almıştı. Ligin 11. haftasında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 3-2 kazanıp Fenerbahçe'ye ilk ve tek yenilgisini tattırmıştı.
Fenerbahçe, Avrupa'da da gidişatını istediği gibi sürdürüyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'na düşen sarı-lacivertliler, grubunda toplamda 12 müsabakaya çıktı.
Bu maçlarda 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan İsmail Kartal'ın ekibi grubunu lider tamamlamayı başardı. Kanarya grup aşaması 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 12 puan alarak tamamladı.
Grubunda deplasmanda Ludogorets'e 2-0 ve Nordsjaelland'a da Danimarka'da 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, son maçta evinde ağırladığı Spartak Trnava maçını da 4-0'la geçmeyi bildi.
Diğer yandan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da istediği başlangıcı yaptı. Sarı-lacivertli ekip son 32 turunda Adanaspor'u 6-0 ve son 16 turunda da Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.
Çeyrek final aşamasına yükselen Fenerbahçe'nin kura çekimi sonucu rakibi MKE Ankaragücü oldu. İki sarı-lacivertli ekibin mücadelende kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 27 Şubat Salı günü yapılacak. Son 4'e kalan takım ise Beşiktaş - Tümosan Konyaspor eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
Diğer yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Özellikle son iki transfer dönemini hareketli geçiren yönetim, gelecek dönemin planlamalarına başladı.
Teknik direktör İsmail Kartal, takımdan ayrılacaklar ve gideceklerin listesini tutarken, bir isim dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin Bekçikalı golcüsü Michy Batshuayi, takımdan ayrılmak istiyor.
İstediği süreyi kupa dışında bulamayan ve Edin Dzeko'nun arkasında kalan yıldız golcü, yaz transfer döneminde yani bir başlangıc yapmayı planlıyor.
Yönetim ise tecrübeli futbolcunu yerini yıldız bir isimle doldurmayı planlıyor. Listesinde birçok oyuncuyu barındıran sarı-lacivertli ekip, transferde rotasını İspanya'ya çevirdi.
DEPAY SESLERİ!
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de gündemin Memphis Depay olduğu ortaya çıktı. Atletico Madrid forması giyen tecrübeli futbolcunun sözleşmesi Haziran 2025'te son bulacak.
Bu sezon toplamda 21 karşılaşmaya çıkan Hollandalı futbolcu bu müsabakalarda 8 gol atarken, takım arkadaşlarına 2 asist yaptı. Depay'ın bonservis değeri ise 12 milyon Euro olarak biliniyor.
Ocak 2023'te İspanyol ekibine katılan Memphis Depay sırasıyla PSV Eindhoven, Manchester United, Olympique Lyon ve Barcelona formalarını giydi. Depay, milli takımda ise 88 maça çıktı ve 44 gol kaydetti.
DİĞER