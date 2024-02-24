TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Batshuayi'nin alternatifi bulundu

Bu maçlarda 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan İsmail Kartal'ın ekibi grubunu lider tamamlamayı başardı. Kanarya grup aşaması 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 12 puan alarak tamamladı.

Grubunda deplasmanda Ludogorets'e 2-0 ve Nordsjaelland'a da Danimarka'da 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, son maçta evinde ağırladığı Spartak Trnava maçını da 4-0'la geçmeyi bildi.