Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Sıcak bakıyor

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transferde dikkat çeken hamlelere imza atmıştı. Sezon sonu için çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)
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Takvim'in haberine göre; Standard Liege ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Cihan Çanak'ın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro civarında gösteriliyor.
KULÜBÜ İLE PAZARLIK YAPILACAK
F.Bahçe'nin Belçika temsilcisi ile kısa süre içinde pazarlık masasına oturması bekleniyor. Sol ayağını çok iyi kullanan Cihan Çanak 10 numara dışında sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Genç futbolcu gol ve asist özellikleri ile biliniyor.
Cihan Çanak'ın Fenerbahçe formasını giymeye sıcak baktığı da ifade ediliyor. 19 yaşındaki Cihan Çanak bu sezon 6'sı ilk 11'de olmak üzere 19 karşılaşmada Standard Liege formasını terletti. Türkiye U19 takımında forma giydiği 6 maçta ise 2 golü bulunuyor.
CİHAN ÇANAK KİMDİR?
Cihan Çanak, 24 Ocak 2005'ye Belçika'nın Verviers kentinde dünyaya geldi. Futbola Standard Liege altyapısında başladı.
Belçika ekibinin tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen genç on numara, 2022 yazında A takıma yükseldi.
Kulübüyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro...
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