Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Sıcak bakıyor

Takvim'in haberine göre; Standard Liege ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Cihan Çanak'ın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro civarında gösteriliyor.

KULÜBÜ İLE PAZARLIK YAPILACAK F.Bahçe'nin Belçika temsilcisi ile kısa süre içinde pazarlık masasına oturması bekleniyor. Sol ayağını çok iyi kullanan Cihan Çanak 10 numara dışında sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Genç futbolcu gol ve asist özellikleri ile biliniyor.