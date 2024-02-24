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Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Sıcak bakıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transferde dikkat çeken hamlelere imza atmıştı. Sezon sonu için çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 11:58
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Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Sıcak bakıyor

Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler eksik bölgeleri güçlendirmenin yanı sıra, genç yetenek de arıyor.

Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Sıcak bakıyor

Genç yıldız adaylarının da peşine düşen sarı-lacivertli kurmaylar, aradığı ismi ise Belçika'da buldu. Yönetimin, Standard Liege takımında forma giyen gurbetçi futbolcu Cihan Çanak ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Sıcak bakıyor

19 yaşında ve 10 numaralı mevkide forma giyen Cihan Çanak için "Yeni Arda Güler" yorumları yapılıyor. Türkiye U19 Milli Takım formasını da giyen Cihan Çanak'ın ailesi ile de görüşme yapıldığı gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Sıcak bakıyor

Takvim'in haberine göre; Standard Liege ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Cihan Çanak'ın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro civarında gösteriliyor.

Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Sıcak bakıyor

KULÜBÜ İLE PAZARLIK YAPILACAK

F.Bahçe'nin Belçika temsilcisi ile kısa süre içinde pazarlık masasına oturması bekleniyor. Sol ayağını çok iyi kullanan Cihan Çanak 10 numara dışında sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Genç futbolcu gol ve asist özellikleri ile biliniyor.

Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Sıcak bakıyor

Cihan Çanak'ın Fenerbahçe formasını giymeye sıcak baktığı da ifade ediliyor. 19 yaşındaki Cihan Çanak bu sezon 6'sı ilk 11'de olmak üzere 19 karşılaşmada Standard Liege formasını terletti. Türkiye U19 takımında forma giydiği 6 maçta ise 2 golü bulunuyor.

Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Sıcak bakıyor

CİHAN ÇANAK KİMDİR?

Cihan Çanak, 24 Ocak 2005'ye Belçika'nın Verviers kentinde dünyaya geldi. Futbola Standard Liege altyapısında başladı.

Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Sıcak bakıyor

Belçika ekibinin tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen genç on numara, 2022 yazında A takıma yükseldi.

Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler! Sıcak bakıyor

Kulübüyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro...

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