Fenerbahçe'den UEFA Konferans Ligi paylaşımı!

Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleriyle ilgili paylaşım geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda; "Tek temsilci olarak ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri:

Ajax (Hollanda)

Olympiakos (Yunanistan)

Molde (Norveç)

Sturm Graz (Avusturya)

Maccabi Haifa (İsrail)

Servette (İsviçre)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Union Saint-Gilloise (Belçika)