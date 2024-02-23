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Fenerbahçe'den UEFA Konferans Ligi paylaşımı!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin rakibi, yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Kura çekimi öncesi sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından Konferans Ligi paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 11:44
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Fenerbahçe'den UEFA Konferans Ligi paylaşımı!

Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleriyle ilgili paylaşım geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda; "Tek temsilci olarak ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri:

Ajax (Hollanda)

Olympiakos (Yunanistan)

Molde (Norveç)

Sturm Graz (Avusturya)

Maccabi Haifa (İsrail)

Servette (İsviçre)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Union Saint-Gilloise (Belçika)

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