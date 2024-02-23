Fenerbahçe'den UEFA Konferans Ligi paylaşımı!

Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleriyle ilgili paylaşım geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda; "Tek temsilci olarak ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri:
Ajax (Hollanda)
Olympiakos (Yunanistan)
Molde (Norveç)
Sturm Graz (Avusturya)
Maccabi Haifa (İsrail)
Servette (İsviçre)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Union Saint-Gilloise (Belçika)
🇹🇷 Tek temsilci olarak ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye devam ediyoruz.
Sizce Son 16 Turu'nda rakibimiz kim olacak? 🤔 pic.twitter.com/u4oq6yEXT5
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 23, 2024