Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de parola 12 puan! İşte Kanarya'nın liderlik planı

Fenerbahçe'de parola 12 puan! İşte Kanarya'nın liderlik planı

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Süper Lig'de geride kalan 26 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de milli araya kadar tüm planlar yapıldı. İşte sarı-lacivertlilerin bu periyottaki maç programı... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de parola 12 puan! Dzeko, İrfan Can ve Mert Hakan Yandaş...

Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u 3-1'le geçen Fenerbahçe'de moraller yerinde


Fenerbahçe'de parola 12 puan! Dzeko, İrfan Can ve Mert Hakan Yandaş...

Liderliği Galatasaray'a devreden Fenerbahçe, zirveyi ezeli rakibinden geri almak için planını hazırladı.

Fenerbahçe'de parola 12 puan! Dzeko, İrfan Can ve Mert Hakan Yandaş...

Hedef; mart ayındaki milli araya kadar oynanacak olan Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor ve Trabzonspor maçlarından 12 puan çıkarıp, milli araya lider girmek.

Fenerbahçe'de parola 12 puan! Dzeko, İrfan Can ve Mert Hakan Yandaş...

Bu periyotta Galatasaray'ın puan kaybedeceğinden emin olan sarı-lacivertliler, liderliği devraldıktan sonra, sezon sonuna kadar koltuğu bırakmayarak mutlu sona ulaşmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de parola 12 puan! Dzeko, İrfan Can ve Mert Hakan Yandaş...

STARTI VERİYORUZ

Galatasaray'ın daha zorlu maçlar oynayacağını ve puan kaybetmesinin muhtemel olduğunu dile getiren teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularını "Biz kazanalım. Onlar nasılsa puan kaybedecek" diyerek motive ediyor.

Fenerbahçe'de parola 12 puan! Dzeko, İrfan Can ve Mert Hakan Yandaş...

"Kasımpaşa maçıyla bu hedefin startını vereceğiz" diyen İsmail Kartal, öğrencilerine "Şampiyon biz olacağız" dedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den Szymanski çıkışı! Transfer...
Bonucci ayrılacak
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 21 Şubat rakamları
Hangi hayvanlar adak olarak kesilir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den TFF'ye Icardi mesajı F.Bahçe'den TFF'ye Icardi mesajı 06:06
Hakan'lı Inter avantajı kaptı! Hakan'lı Inter avantajı kaptı! 01:01
Dortmund Hollanda'da kaybetmedi! Dortmund Hollanda'da kaybetmedi! 01:01
Man City evinde hata yapmadı! Man City evinde hata yapmadı! 01:00
Ligde 11 kulüp PFDK’ya gitti Ligde 11 kulüp PFDK’ya gitti 00:57
Dortmund Hollanda'da kaybetmedi! Dortmund Hollanda'da kaybetmedi! 00:55
Daha Eski
Hakan'lı Inter avantajı kaptı! Hakan'lı Inter avantajı kaptı! 00:55
Man City evinde hata yapmadı! Man City evinde hata yapmadı! 00:43
VakıfBank mağlup: 1-3 VakıfBank mağlup: 1-3 00:39
Filede 3-2 kaybetti Filede 3-2 kaybetti 00:37
Cimbom'a Brezilyalı yıldız! Bedavaya gelecek Cimbom'a Brezilyalı yıldız! Bedavaya gelecek 00:07
Kanarya turu İstanbul'a bıraktı! Kanarya turu İstanbul'a bıraktı! 23:54