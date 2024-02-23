FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 27. haftada sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi gözler teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro tercihinde olacak. İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberleri)
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SON 8 RESMİ MAÇTA FENERBAHÇE SAHADAN GALİP AYRILDI
Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın son yıllarda oynadığı maçlarda sarı-lacivertli ekibin üstünlüğü dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 8 resmi maçta sahadan galip ayrılan taraf olmayı başardı.
Sarı-lacivertliler, bu 8 karşılaşmada 24 gol atarken kalesinde yalnızca 5 gol gördü. Fenerbahçe, son olarak 2019/2020 sezonunun 28'inci hafta karşılaşmasında rakibine deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
SON 5 İÇ SAHA MAÇININ 3'ÜNÜ KAZANAMADI
Bu sezon deplasmanda daha çok puan toplayan Fenerbahçe, iç sahada ise 9 puan kaybetti. Evindeki 13 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 5 maçın 3'ünde rakipleriyle berabere kaldı.
Ligde 17. haftada oynanan Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 21. haftada Yılport Samsunspor'la da 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe evinde oynadığı son maç olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasını da 2-2'lik skorla tamamlayarak, evindeki son 5 maçta 6 puan kaybetti.
FRED KONUSUNDA KARAR TEKNİK EKİPTE
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde Fred'in durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli ekibin Süper Lig'in 21'inci haftasında 21 Ocak Pazar günü Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve daha sonra yapılan kontrollerde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonunda yırtık tespit edilen Fred, hafta içi çekilen MR'ın ardından saha çalışmalarına başladı.
Gerçekleştirilen antrenmanların bir bölümünde takım ile çalışan ve ardından bireysel çalışmalarına devam eden Brezilyalı oyuncu için son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.
Tecrübeli çalıştırıcının Kasımpaşa maçında Fred'i riske etmeyeceği gelen bilgiler arasında. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden Joshua King ise Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.
İŞTE İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ
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