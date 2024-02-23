Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 27. haftada sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi gözler teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro tercihinde olacak. İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 13:45
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında 24 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında Cihan Aydın düdük çalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 21 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, topladığı 67 puanla Galatasaray'ın ardından 2'nci sırada yer alıyor. Sami Uğurlu'nun göreve gelmesinin ardından çıkış yakalayan Kasımpaşa ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 39 puan toplayarak ligde 5'inci sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi, Kasımpaşa karşılaşmasında kart görmeleri durumunda 28'inci haftada oynanacak olan Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

SON 8 RESMİ MAÇTA FENERBAHÇE SAHADAN GALİP AYRILDI

Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın son yıllarda oynadığı maçlarda sarı-lacivertli ekibin üstünlüğü dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 8 resmi maçta sahadan galip ayrılan taraf olmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Sarı-lacivertliler, bu 8 karşılaşmada 24 gol atarken kalesinde yalnızca 5 gol gördü. Fenerbahçe, son olarak 2019/2020 sezonunun 28'inci hafta karşılaşmasında rakibine deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

SON 5 İÇ SAHA MAÇININ 3'ÜNÜ KAZANAMADI

Bu sezon deplasmanda daha çok puan toplayan Fenerbahçe, iç sahada ise 9 puan kaybetti. Evindeki 13 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 5 maçın 3'ünde rakipleriyle berabere kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Ligde 17. haftada oynanan Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 21. haftada Yılport Samsunspor'la da 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe evinde oynadığı son maç olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasını da 2-2'lik skorla tamamlayarak, evindeki son 5 maçta 6 puan kaybetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

FRED KONUSUNDA KARAR TEKNİK EKİPTE

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde Fred'in durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli ekibin Süper Lig'in 21'inci haftasında 21 Ocak Pazar günü Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve daha sonra yapılan kontrollerde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonunda yırtık tespit edilen Fred, hafta içi çekilen MR'ın ardından saha çalışmalarına başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Gerçekleştirilen antrenmanların bir bölümünde takım ile çalışan ve ardından bireysel çalışmalarına devam eden Brezilyalı oyuncu için son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Tecrübeli çalıştırıcının Kasımpaşa maçında Fred'i riske etmeyeceği gelen bilgiler arasında. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden Joshua King ise Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

LIVAKOVIC

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

MERT MÜLDÜR

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

DJIKU

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

FERDİ

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

İSMAİL

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

MERT HAKAN YANDAŞ

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

İRFAN CAN KAHVECİ

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

TADIC

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

SZYMANSKI

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