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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alman devinden Szymanski bombası!

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Kanarya'da gösterdiği performansla pek çok takımın transfer listesinde yer alan oyuncu ile ilgili Alman devinden çok konuşulacak açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alman devinden Szymanski bombası!

Fenerbahçe bu sezon ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertlilerde bu yarışta Kanarya adına büyük rol üstlenen futbolculardan birisi de Sebastian Szymanski.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alman devinden Szymanski bombası!

Polonyalı futbolcu sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa süre içerisinde sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazandı. Szymanski diğer yandan pek çok takımın transfer listesine girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alman devinden Szymanski bombası!

Son olarak yıldız isim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Sebastian Szymanski'nin son talibi Bayer Leverkusen oldu...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alman devinden Szymanski bombası!

Milan, Napoli, Tottenham ve Borussia Dortmund'un ardından şimdi de Leverkusen Polonyalı oyuncuyu transfer listesine ekledi. Bunu da duyuran Bayer Leverkusen'in U19 takımının futbol direktörü Slawomir Czarniecki oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alman devinden Szymanski bombası!

Polonyalı futbol adamı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Scout ekibimiz Sebastian Szymanski'yi tanıyor. Onun çevresiyle iletişim halindeyiz.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alman devinden Szymanski bombası!

Böyle güzel bir sezonun ardından takımdan birkaç isim ayrılabilir. Sebastian Szymanski'nin potansiyelini biliyoruz ve yaz transfer döneminde değerlendirebiliriz."

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alman devinden Szymanski bombası!

Bu sezon Bundesliga'da şampiyonluğa koşan Leverkusen'de Florian Wirtz'in yaz aylarında takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alman devinden Szymanski bombası!

Sebastian, Wirtz'in yerine düşünülüyor. F.Bahçe ise 30 milyon euro istiyor. Polonyalı oyuncu ile ilgili yaşanan gelişmeler merakla takip ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alman devinden Szymanski bombası!

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

24 yaşındaki yıldız sahada çok yönlü olarak görev alabilmesiyle dikkat çekiyor. Szymanski ana mevkisi olan on numara dışında sağ kanat ve merkez orta saha olarak sahada görev alabiliyor.

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