FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alman devinden Szymanski bombası!

Fenerbahçe bu sezon ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertlilerde bu yarışta Kanarya adına büyük rol üstlenen futbolculardan birisi de Sebastian Szymanski.

Polonyalı futbolcu sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa süre içerisinde sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazandı. Szymanski diğer yandan pek çok takımın transfer listesine girdi.