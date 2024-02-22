FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alman devinden Szymanski bombası!
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Kanarya'da gösterdiği performansla pek çok takımın transfer listesinde yer alan oyuncu ile ilgili Alman devinden çok konuşulacak açıklama geldi. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Milan, Napoli, Tottenham ve Borussia Dortmund'un ardından şimdi de Leverkusen Polonyalı oyuncuyu transfer listesine ekledi. Bunu da duyuran Bayer Leverkusen'in U19 takımının futbol direktörü Slawomir Czarniecki oldu.
Polonyalı futbol adamı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Scout ekibimiz Sebastian Szymanski'yi tanıyor. Onun çevresiyle iletişim halindeyiz.
Böyle güzel bir sezonun ardından takımdan birkaç isim ayrılabilir. Sebastian Szymanski'nin potansiyelini biliyoruz ve yaz transfer döneminde değerlendirebiliriz."
Bu sezon Bundesliga'da şampiyonluğa koşan Leverkusen'de Florian Wirtz'in yaz aylarında takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
Sebastian, Wirtz'in yerine düşünülüyor. F.Bahçe ise 30 milyon euro istiyor. Polonyalı oyuncu ile ilgili yaşanan gelişmeler merakla takip ediliyor.
ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM
24 yaşındaki yıldız sahada çok yönlü olarak görev alabilmesiyle dikkat çekiyor. Szymanski ana mevkisi olan on numara dışında sağ kanat ve merkez orta saha olarak sahada görev alabiliyor.
Futbolcunun sahada çok yönlü olarak görev alabilme yeteneği oyuncuyu izleyen takımlar arasında önemli bir etken olarak gösteriliyor.
DİĞER