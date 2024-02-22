Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günkü antrenmanında ağrıları bulunan Edin Dzeko takımla birlikte çalışmamıştı. Kulübün resmi hesabından Boşnak futbolcuyla ilgili paylaşım geldi.
Edin Dzeko'nun idmandan bir fotoğrafını paylaşan sarı-lacivertliler, "Bi' Dzeko kolay yetişmiyor" notunu düştü. Fenerbahçe'nin bu paylaşımı büyük etkileşim aldı.
Bi' Dzeko kolay yetişmiyor 🤫 pic.twitter.com/H539PbwWJT