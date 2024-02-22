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Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından Edin Dzeko paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 14:30
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Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günkü antrenmanında ağrıları bulunan Edin Dzeko takımla birlikte çalışmamıştı. Kulübün resmi hesabından Boşnak futbolcuyla ilgili paylaşım geldi.

Edin Dzeko'nun idmandan bir fotoğrafını paylaşan sarı-lacivertliler, "Bi' Dzeko kolay yetişmiyor" notunu düştü. Fenerbahçe'nin bu paylaşımı büyük etkileşim aldı.

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