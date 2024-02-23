Dzeko'dan iyisi yok

KALELERE 42 ŞUT ATTI

Beş maçlık suskunluğunu Alanyaspor maçında bozan ve ardından Çaykur Rizespor deplasmanında da ağları sarsarak ligdeki gol sayısını 18'e yükselten Edin Dzeko, 2024 yılına damga vurmaya devam ediyor. Boşnak yıldız, sezonun ikinci yarısında oynanan 9 maçta forma giydi. Fenerbahçe'ye çok büyük katkılar sağlayan 37 yaşındaki oyuncu, bu 9 karşılaşmada tam 42 şut attı.

TAKIMLA ÇALIŞTI

Süper Lig'de 2024 yılının en fazla şut atan isim olan Dzeko, bunların 20'sinde isabet sağladı ve zirvede yer aldı. Dzeko, attığı 20 isabetli şutta ise 6 kez kalecileri geçmeyi başardı. Öte yandan önceki gün kas yorgunluğu sebebiyle takımdan ayrı kondisyon çalışması yapan Boşnak oyuncu, dün ise takıma birlikte idmana çıktı. F.Bahçe, "Bi' Dzeko kolay yetişmiyor" diyerek bu haberi duyurdu.

ZİRVEDE YER ALIYOR

Edin Dzeko, bu sezon Süper Lig'de 25 maça çıktı. 2 bin 348 dakika sahada kalan Boşnak yıldız, 18 gol atarken, 4 defa da takım arkadaşlarına asist yaptı.

KASIMPAŞA MAÇI BELİRSİZ

Fenerbahçe'nin kas yorgunluğu sebebiyle çarşamba günü Dzeko'yu idmana çıkarmaması Bosna-Hersek'te de gündem oluşturdu. Ülke basını, tecrübeli golcünün Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğunu iddia etti.