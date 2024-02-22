Mario Branco'dan flaş sözler! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

PORTO VE BENFICA'YA YEŞİL IŞIK!

Benfica ve Porto'nun kendisini sportif direktör olarak istediğine dair gelen soruya Branco, "Bunu istemediğimi söylersem yalan söylemiş olurum. Porto ve ve Benfica, Portekiz'in en büyük kulüpleri. Herkesin üstünde bir etki yaratır ama gerçek şu ki iki kulüp de benimle temasa geçmedi." cevabını verdi.