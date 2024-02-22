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Mario Branco'dan flaş sözler! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sportif direktör Mario Branco, takımdaki geleceği hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Ülkesine röportaj veren Portekizli futbol adamı, Benfica ve Porto iddialarıyla ilgili konuştu. Peki Mario Branco Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 09:25
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Mario Branco'dan flaş sözler! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, takımdaki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Portekiz'den Canal 11'in Futebol Total programına konuşan Branco, sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Mario Branco'dan flaş sözler! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

PORTO VE BENFICA'YA YEŞİL IŞIK!
Benfica ve Porto'nun kendisini sportif direktör olarak istediğine dair gelen soruya Branco, "Bunu istemediğimi söylersem yalan söylemiş olurum. Porto ve ve Benfica, Portekiz'in en büyük kulüpleri. Herkesin üstünde bir etki yaratır ama gerçek şu ki iki kulüp de benimle temasa geçmedi." cevabını verdi.

Mario Branco'dan flaş sözler! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Yaz aylarında Fenerbahçe'de seçim olacak. Benim de yaz aylarında kontratım bitiyor. Türkiye'deki tek yabancı sportif direktör benim ve neyse ki çalışmaların takdir edildi. Bu yüzden yönetime sözleşmemi neden yenilemeyeceğimi ya da beni neden kaybedeceği yönünde baskı yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Mario Branco'dan flaş sözler! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Branco, Portekiz'de hangi kulübü çalıştırmak istediği şeklinde gelen soruya, "Bir tercihim yok. Ben Leixoes taraftarıyım ama profesyoneller olarak her şeye ve herkese eşit mesafede olmak zorundayız." dedi.

Mario Branco'dan flaş sözler! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'ye 2022 yılında futbol direktörü olarak gelen Mario Branco, sezon başında sportif direktörlüğe getirildi. Transfer döneminde yaptığı hamlelerle sarı-lacivertli taraftarların gözdesi oldu.

Mario Branco'dan flaş sözler! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

47 yaşındaki Portekizli, kariyerinde Leixoes, Astra Ploiesti, Estoril Praia, Hajduk Split, PAOK, ve Famalicao'da görev yaptı. Branco, Hırvat kulübü Hajduk Split, döneminde şampiyonluk yaşadı.

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