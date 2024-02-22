Mario Branco'dan flaş sözler! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sportif direktör Mario Branco, takımdaki geleceği hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Ülkesine röportaj veren Portekizli futbol adamı, Benfica ve Porto iddialarıyla ilgili konuştu. Peki Mario Branco Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte o sözler...
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PORTO VE BENFICA'YA YEŞİL IŞIK!
Branco, Portekiz'de hangi kulübü çalıştırmak istediği şeklinde gelen soruya, "Bir tercihim yok. Ben Leixoes taraftarıyım ama profesyoneller olarak her şeye ve herkese eşit mesafede olmak zorundayız." dedi.
Fenerbahçe'ye 2022 yılında futbol direktörü olarak gelen Mario Branco, sezon başında sportif direktörlüğe getirildi. Transfer döneminde yaptığı hamlelerle sarı-lacivertli taraftarların gözdesi oldu.
47 yaşındaki Portekizli, kariyerinde Leixoes, Astra Ploiesti, Estoril Praia, Hajduk Split, PAOK, ve Famalicao'da görev yaptı. Branco, Hırvat kulübü Hajduk Split, döneminde şampiyonluk yaşadı.
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