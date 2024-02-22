FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic'e şok eleştiri! "Bundan sonraki maçlarda..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin, ara transfer döneminde renklerine bağladığı Boşnak futbolcu Rade Krunic'in, sarı-lacivertli forma altında şu ana kadar gösterdiği performans beğenilmedi. Yıldız isme şok bir eleştiri geldi. (FB spor haberleri)
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ŞU ANDA ZORLUK ÇEKİYOR
Akşam'ın Fransız basınından derlediği haberde flaş ifadeler yer aldı. İşte o yazı...
"Bosna Hersekli başarılı oyuncu ara transfer döneminde Milan'dan kadroya dahil edildi, forma giydiği karşılaşmalarda koyduğu performansla eleştiri oklarının hedefi oldu"
"Yaz döneminde beklentiyi çok yükseltmişti. Rade Krunic'i taraftar sosyal medyadan eleştiriyor. Oyuncu şu anda zorluk çektiğini düşünüyor"
"Ancak endişelenmeye gerek olmadığı gerçek. Çünkü teknik heyetin fikirleri de bu yönde, Fred'in dönüşüyle rahatlayacağı biliniyor.
BUNDAN SONRA KULÜBEDE!
"Fenerbahçe'nin baskıya ve pasa dayalı sisteminde çok önemli bir yeri olan Fred'in dönüşüyle Krunic rahat edecek. Şu anda baskı altında"
"Milan'da etkili performansını ortaya koyduğu günlere geri döneceğine inanılıyor. Samsun mücadelesi hariç Başakşehir, Ankaragücü, Antalya ve Alanya maçlarında hep sahadaydı"
"Rize karşısındaki başarısız performansından sonra 2. devrede kulübeye alındı. Bundan sonraki maçlarda yedek başlayacak..."
ŞU ANA KADAR 8 MAÇA ÇIKTI!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic şu ana kadar sarı lacivertlilerde 8 maça çıktı.
Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
1.84 boyundaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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