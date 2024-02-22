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FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic'e şok eleştiri! "Bundan sonraki maçlarda..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin, ara transfer döneminde renklerine bağladığı Boşnak futbolcu Rade Krunic'in, sarı-lacivertli forma altında şu ana kadar gösterdiği performans beğenilmedi. Yıldız isme şok bir eleştiri geldi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 12:09
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic'e şok eleştiri! "Bundan sonraki maçlarda..."

Fenerbahçe'nin yaz döneminde 10 milyon Euro'ya transferini gerçekleştiremediği, devre arasında 3.5 milyon Euro'ya Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Rade Krunic'in yaklaşık 45 günlük süreçte gösterdiği performans beğenilmedi...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic'e şok eleştiri! "Bundan sonraki maçlarda..."

Son olarak Çaykur Rizespor maçında Mert Hakan Yandaş'ın Krunic'in yerine oyuna girmesiyle hareketlenen Fenerbahçe'de, Boşnak orta saha oyuncusu adeta günah keçisi ilan edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic'e şok eleştiri! "Bundan sonraki maçlarda..."

Fransız onefootball sitesi de Rade Krunic'in Fenerbahçe'deki süreciyle ilgili çarpıcı bir analiz yayınlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic'e şok eleştiri! "Bundan sonraki maçlarda..."

ŞU ANDA ZORLUK ÇEKİYOR

Akşam'ın Fransız basınından derlediği haberde flaş ifadeler yer aldı. İşte o yazı...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic'e şok eleştiri! "Bundan sonraki maçlarda..."

"Bosna Hersekli başarılı oyuncu ara transfer döneminde Milan'dan kadroya dahil edildi, forma giydiği karşılaşmalarda koyduğu performansla eleştiri oklarının hedefi oldu"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic'e şok eleştiri! "Bundan sonraki maçlarda..."

"Yaz döneminde beklentiyi çok yükseltmişti. Rade Krunic'i taraftar sosyal medyadan eleştiriyor. Oyuncu şu anda zorluk çektiğini düşünüyor"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic'e şok eleştiri! "Bundan sonraki maçlarda..."

"Ancak endişelenmeye gerek olmadığı gerçek. Çünkü teknik heyetin fikirleri de bu yönde, Fred'in dönüşüyle rahatlayacağı biliniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic'e şok eleştiri! "Bundan sonraki maçlarda..."

BUNDAN SONRA KULÜBEDE!

"Fenerbahçe'nin baskıya ve pasa dayalı sisteminde çok önemli bir yeri olan Fred'in dönüşüyle Krunic rahat edecek. Şu anda baskı altında"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic'e şok eleştiri! "Bundan sonraki maçlarda..."

"Milan'da etkili performansını ortaya koyduğu günlere geri döneceğine inanılıyor. Samsun mücadelesi hariç Başakşehir, Ankaragücü, Antalya ve Alanya maçlarında hep sahadaydı"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic'e şok eleştiri! "Bundan sonraki maçlarda..."

"Rize karşısındaki başarısız performansından sonra 2. devrede kulübeye alındı. Bundan sonraki maçlarda yedek başlayacak..."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic'e şok eleştiri! "Bundan sonraki maçlarda..."

ŞU ANA KADAR 8 MAÇA ÇIKTI!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic şu ana kadar sarı lacivertlilerde 8 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Krunic'e şok eleştiri! "Bundan sonraki maçlarda..."

Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

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