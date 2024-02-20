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Fred yükleniyor

Bu sezon yaşadığı 2. sakatlık sebebiyle 5 maç daha kaçıran Brezilyalı yıldızdan müjde. Kasımpaşa'ya karşı sahada olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 06:50
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Fred yükleniyor

Sarı-lacivertlilerde tüm dişlileri hareket ettiren parça olan Fred'den iyi haber geldi. Samsunspor karşılaşması sonrasında Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor ve Ç.Rize maçlarını kaçıran 30 yaşındaki futbolcu bugün takım arkadaşlarıyla antrenmana çıkacak. Ağrılarının nüksetmemesi durumunda Kasımpaşa karşılaşmasında sahada olacak.

Ancak şu ana kadar tüm izlemeleri ve değerleri iyi çıkan Fred'in İstanbul temsilcisiyle oynanacak maçta ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Onun olduğu maçlarda hem takım arkadaşlarının oyun seviyesi yukarı çıkıyor hem de Fenerbahçe uzun galibiyet serileri yakalıyor. Teknik direktör İsmail Kartal da dört gözle onun dönüşünü bekliyor.

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