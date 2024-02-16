Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

ING Türkiye Kupası yarı finali dev bir derbiye sahne olacak.
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet, finale çıkmak için kozlarını paylaşacak.
Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Aliağa Petkim'i 81-68 mağlup ederek yarı finale yüksemişti. Siyah-beyazlılar ise Bahçeşehir Koleji'ni 96-81'le geçerek son 4'e kalmıştı.
FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
ING Türkiye Kupası'nda yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı 16 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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