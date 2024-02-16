Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

ING Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 16:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

ING Türkiye Kupası yarı finali dev bir derbiye sahne olacak.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet, finale çıkmak için kozlarını paylaşacak.

Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Aliağa Petkim'i 81-68 mağlup ederek yarı finale yüksemişti. Siyah-beyazlılar ise Bahçeşehir Koleji'ni 96-81'le geçerek son 4'e kalmıştı.

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

ING Türkiye Kupası'nda yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı 16 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

🏀FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Arka Sokaklar dizisinde tanışıp evlenmişlerdi... Gamze Özçelik gibi eski eşi Uğur Pektaş da maneviyata yöneldi! İşte son hali...
Başkan Erdoğan'dan Giresun mitinginde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
UEFA açıkladı! O listede tek türk takımı var
Prag maçında şov yapmıştı! G.Saray'a transfer piyangosu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
FIBA açıkladı! İlk 10 sıralaması...
Derbi Kartal’ın
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
HAVA DURUMU 16 ŞUBAT
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih'te Sacha Boey şoku! Bayern Münih'te Sacha Boey şoku! 16:16
RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 16:09
Darmstadt 98 - Stuttgart maçı ne zaman? Darmstadt 98 - Stuttgart maçı ne zaman? 16:06
Heidenheim - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Heidenheim - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 16:00
ZTK'da çeyrek final maçlarının programı belli oldu! ZTK'da çeyrek final maçlarının programı belli oldu! 15:58
Hoffenheim - Union Berlin maçı ne zaman? Hoffenheim - Union Berlin maçı ne zaman? 15:57
Daha Eski
Mainz 05 - Augsburg maçı ne zaman? Mainz 05 - Augsburg maçı ne zaman? 15:54
Wolfsburg - Dortmund maçı ne zaman? Wolfsburg - Dortmund maçı ne zaman? 15:52
Süper Lig'de 4 haftalık fikstür açıklandı! Süper Lig'de 4 haftalık fikstür açıklandı! 15:47
Nantes - PSG maçı ne zaman? Nantes - PSG maçı ne zaman? 15:40
Lille - Le Havre maçı ne zaman? Lille - Le Havre maçı ne zaman? 15:37
Atalanta - Sassuolo maçı ne zaman? Atalanta - Sassuolo maçı ne zaman? 15:33