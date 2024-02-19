Fenerbahçe'den Szymanski hamlesi! Görüşme yapılacak ve...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, kısa sürede takıma adapte olarak takımın en önemli hücum kozlarından biri haline geldi. Sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Polonyalı yıldız, son haftalarda bir düşüş yaşıyor. Fenerbahçe Kulübü, yıldız oyuncunun eski haline dönmesi için seferberlik başlattı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 13:23 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 13:23
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçeli taraftarlar da Polonyalı oyuncuyu sosyal medyadan eleştirdi.
Ara transfer döneminde birçok talibi olduğu öne sürülen Sebastian Szymanski, takımda kaldı.
Genç oyuncudaki bu performans düşüklüğünün hakkında çıkan transfer söylentileri nedeniyle olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe Kulübü, yıldız oyuncunun eski haline dönmesi için seferberlik başlattı.
İSMAİL KARTAL GÖRÜŞME YAPACAK!
Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencisiyle kısa süre içinde bir görüşme yapacağı öğrenildi.
Deneyimli hoca yapacağı görüşmede Szymanski'yi geri kazanmak için çaba sarf edecek.
Bu sezon 39 resmi maçta forma giyen Polonyalı oyuncu, 12 gol ve 14 asistlik katkı verdi.
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Sebastian Szymanski'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
DİĞER