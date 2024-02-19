Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Szymanski hamlesi! Görüşme yapılacak ve...

Fenerbahçe'den Szymanski hamlesi! Görüşme yapılacak ve...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, kısa sürede takıma adapte olarak takımın en önemli hücum kozlarından biri haline geldi. Sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Polonyalı yıldız, son haftalarda bir düşüş yaşıyor. Fenerbahçe Kulübü, yıldız oyuncunun eski haline dönmesi için seferberlik başlattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 13:23 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 13:23
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Fenerbahçe'den Szymanski hamlesi! Görüşme yapılacak ve...

Fenerbahçe'de sezonun flaş isimlerinden Sebastian Szymanski, son dönemdeki performansıyla büyük bir düşüşe geçti.

Fenerbahçe'den Szymanski hamlesi! Görüşme yapılacak ve...

Polonyalı futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 6 karşılaşmada gol veya asist katkısı veremedi.

Fenerbahçe'den Szymanski hamlesi! Görüşme yapılacak ve...

Son oynanan Çaykur Rizespor maçına da ilk 11'de başlayan Szymanski, ikinci yarıda oyundan alındı.

Fenerbahçe'den Szymanski hamlesi! Görüşme yapılacak ve...

Fenerbahçeli taraftarlar da Polonyalı oyuncuyu sosyal medyadan eleştirdi.

Fenerbahçe'den Szymanski hamlesi! Görüşme yapılacak ve...

Ara transfer döneminde birçok talibi olduğu öne sürülen Sebastian Szymanski, takımda kaldı.

Fenerbahçe'den Szymanski hamlesi! Görüşme yapılacak ve...

Genç oyuncudaki bu performans düşüklüğünün hakkında çıkan transfer söylentileri nedeniyle olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Szymanski hamlesi! Görüşme yapılacak ve...

Fenerbahçe Kulübü, yıldız oyuncunun eski haline dönmesi için seferberlik başlattı.

Fenerbahçe'den Szymanski hamlesi! Görüşme yapılacak ve...

İSMAİL KARTAL GÖRÜŞME YAPACAK!
Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencisiyle kısa süre içinde bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Szymanski hamlesi! Görüşme yapılacak ve...

Deneyimli hoca yapacağı görüşmede Szymanski'yi geri kazanmak için çaba sarf edecek.

Fenerbahçe'den Szymanski hamlesi! Görüşme yapılacak ve...

Bu sezon 39 resmi maçta forma giyen Polonyalı oyuncu, 12 gol ve 14 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe'den Szymanski hamlesi! Görüşme yapılacak ve...

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Fenerbahçe'den Szymanski hamlesi! Görüşme yapılacak ve...

Sebastian Szymanski'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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