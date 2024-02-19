Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Samsunspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred tedavi sürecini başarılı bir şekilde geride bıraktı. MR'ı çekilecek olan orta saha oyuncusunun sonuçlarına göre dönüş süresi değişecek. İşte detaylar... | SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 13:04
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Sarı lacivertliler, zorlu saha koşullarında geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Fenerbahçe'nin galibiyeti getiren gollerini Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Puanını 67 yapan sarı lacivertliler zirve takibini sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Rizespor galibiyetiyle birlikte morallenen sarı lacivertliler evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

FRED İÇİN KRİTİK GÜN

Fenerbahçe'de tüm gözler Samsunspor maçında sakatlanan ve uzun süredir takımdan ayrı kalan Fred'e çevrildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Fenerbahçe'nin bu sezon kilit ismi olan Brezilyalı orta saha oyuncusunun oynamadığı karşılaşmalarda beklenmedik kayıplar yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

2 KEZ SAKATLANDI

Tecrübeli futbolcu ilk olarak 29 Ekim'deki Pendikspor maçında kasığından sakatlandı, 5 maçta sarı lacivertli formayı giyemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Sakatlığını atlattıktan sonra kısa sürede form tutan Brezilyalı yıldız 21 Ocak'taki Samsunspor mücadelesinde bu kez de tendon sakatlığı yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Milliyet'te yer alan habere göre; 6 Şubat'ta bireysel çalışmalarına başlayan Fred, o tarihten beri herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Brezilyalı yıldız için bugün kritik gün olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Sambacı'nın MR'ı çekilecek. Eğer sonuç beklendiği gibi güzel çıkarsa, Fred yarından itibaren takımla çalışmalara katılabilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Fred 27. haftada oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde kadrodaki yerini alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

MR'ın sonucu kötü çıkarsa, Fred için yeni bir tedavi programı hazırlanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta görev alan 30 yaşındaki yıldız 5 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

20 milyon Euro piyasa değeri olan Fred'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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