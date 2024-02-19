FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı
Samsunspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred tedavi sürecini başarılı bir şekilde geride bıraktı. MR'ı çekilecek olan orta saha oyuncusunun sonuçlarına göre dönüş süresi değişecek. İşte detaylar... | SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ
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Puanını 67 yapan sarı lacivertliler zirve takibini sürdürdü.
Rizespor galibiyetiyle birlikte morallenen sarı lacivertliler evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.
FRED İÇİN KRİTİK GÜN
Fenerbahçe'de tüm gözler Samsunspor maçında sakatlanan ve uzun süredir takımdan ayrı kalan Fred'e çevrildi.
Fenerbahçe'nin bu sezon kilit ismi olan Brezilyalı orta saha oyuncusunun oynamadığı karşılaşmalarda beklenmedik kayıplar yaşandı.
2 KEZ SAKATLANDI
Tecrübeli futbolcu ilk olarak 29 Ekim'deki Pendikspor maçında kasığından sakatlandı, 5 maçta sarı lacivertli formayı giyemedi.
Sakatlığını atlattıktan sonra kısa sürede form tutan Brezilyalı yıldız 21 Ocak'taki Samsunspor mücadelesinde bu kez de tendon sakatlığı yaşadı.
Milliyet'te yer alan habere göre; 6 Şubat'ta bireysel çalışmalarına başlayan Fred, o tarihten beri herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Brezilyalı yıldız için bugün kritik gün olacak.
Sambacı'nın MR'ı çekilecek. Eğer sonuç beklendiği gibi güzel çıkarsa, Fred yarından itibaren takımla çalışmalara katılabilecek.
Fred 27. haftada oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde kadrodaki yerini alacak.
MR'ın sonucu kötü çıkarsa, Fred için yeni bir tedavi programı hazırlanacak.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta görev alan 30 yaşındaki yıldız 5 asistlik katkı sağladı.
20 milyon Euro piyasa değeri olan Fred'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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