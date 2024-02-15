TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Geçtiğimiz hafta Corendon Alanyaspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle liderliği Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

Stoper, orta saha ve forvet takviyesi yapmak isteyen Kanarya, üç mevkiyi de güçlendirmeyi başardı.