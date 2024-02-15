Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola, yeni sezonda sarı-lacivertlilerin yıldız ismini kadrosunda görmek istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 11:02
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TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Geçtiğimiz hafta Corendon Alanyaspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle liderliği Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Stoper, orta saha ve forvet takviyesi yapmak isteyen Kanarya, üç mevkiyi de güçlendirmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Fenerbahçe ilk olarak dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Sarı-lacivertliler, İtalyan savunma oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

İkinci takviyesini orta saha bölgesine yapan Kanarya, Milan forması giyen Rade Krunic'i takıma kazandırdı.

TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Fenerbahçe, Boşnak orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Üçüncü takviyesini yine stoper hattına yapan sarı-lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Kanarya, milli futbolcuyu sezon sonunda kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Fenerbahçe son olarak VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen eski golcüsü Serdar Dursun'u transfer etti.

TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Kış transfer döneminde 4 ismi takıma kazandıran sarı-lacivertlilerde Lincoln, Crespo, Samet Akaydin, Emre Mor, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Tiago Çukur kiralık olarak takımdan ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Çok sayıda oyuncusuyla vedalaşan Fenerbahçe'de sezon sonu flaş bir ayrılık daha yolda.

TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

FERDİ KADIOĞLU MANCHESTER CITY YOLCUSU

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

24 yaşındaki milli futbolcuyla Borussia Dortmund ilgileniyordu.

TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Ferdi için Guardiola'lı Manchester City'nin de harekete geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

24 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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