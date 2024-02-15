TRANSFER HABERİ - Guardiola'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola, yeni sezonda sarı-lacivertlilerin yıldız ismini kadrosunda görmek istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe ilk olarak dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, İtalyan savunma oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
İkinci takviyesini orta saha bölgesine yapan Kanarya, Milan forması giyen Rade Krunic'i takıma kazandırdı.
Fenerbahçe, Boşnak orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Üçüncü takviyesini yine stoper hattına yapan sarı-lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı.
Kanarya, milli futbolcuyu sezon sonunda kadar kiraladı.
Fenerbahçe son olarak VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen eski golcüsü Serdar Dursun'u transfer etti.
Kış transfer döneminde 4 ismi takıma kazandıran sarı-lacivertlilerde Lincoln, Crespo, Samet Akaydin, Emre Mor, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Tiago Çukur kiralık olarak takımdan ayrıldı.
Çok sayıda oyuncusuyla vedalaşan Fenerbahçe'de sezon sonu flaş bir ayrılık daha yolda.
FERDİ KADIOĞLU MANCHESTER CITY YOLCUSU
Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
24 yaşındaki milli futbolcuyla Borussia Dortmund ilgileniyordu.
Ferdi için Guardiola'lı Manchester City'nin de harekete geçtiği öğrenildi.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı.
24 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Milli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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