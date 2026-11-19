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Kulüpteki diğer oyuncularda olduğu gibi sözleşme uzatma konusunda ön temaslar bulunsa da henüz somut bir gelişme yaşanmadı.

TuttoMercato'nun haberine göre Inter'in düşüncesi; sezon başına 5 milyon euro garanti ücret ve büyük bir bölümü 6,5 milyon euro seviyesine ulaşmasını sağlayacak bonuslardan oluşan bir sözleşme teklif etmek.