Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Cimbom milli yıldız için devrede
İtalyan basınından Galatasaray taraftarını ayağa kaldıracak son dakika transfer iddiası geldi. Inter yönetimiyle yeni sözleşme konusunda maaş pazarlığına oturan Hakan Çalhanoğlu için anlaşma çıkmaması halinde sarı-kırmızılıların devreye sokacağı o çarpıcı maaş kozu açıklandı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 18:24
HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK
Kulüpteki diğer oyuncularda olduğu gibi sözleşme uzatma konusunda ön temaslar bulunsa da henüz somut bir gelişme yaşanmadı.
TuttoMercato'nun haberine göre Inter'in düşüncesi; sezon başına 5 milyon euro garanti ücret ve büyük bir bölümü 6,5 milyon euro seviyesine ulaşmasını sağlayacak bonuslardan oluşan bir sözleşme teklif etmek.
Söz konusu bu bonusların; maç sayısına ve kazanılan galibiyetlere dayalı olarak hem takım hem de bireysel performansa göre şekilleneceği belirtiliyor.
INTER DIŞINDA DÖRT TAKIM PEŞİNDE
Inter'in 30 yaş üstü neredeyse tüm oyuncuların maaşlarını düşürme politikası nedeniyle anlaşma sağlanamaması durumunda, Çalhanoğlu'nu yakından takip eden birkaç kulüp bulunuyor.
Bu kulüplerin başında, en azından maaş konusunda gerçekten çok ciddi rakamlar önerebilecek olan Galatasaray geliyor.
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile anlaşma sağlayamaması halinde Galatasaray devreye girecek ve daha yüksek bir teklif yapacak.
Sadece Galatasaray da değil; Juventus'un da iki oyuncu arasındaki farklar saklı kalmak kaydıyla bir nevi "Pirlo operasyonu" benzeri bir hamleyle milli yıldızı kadrosuna katmaya hazır olduğu ifade ediliyor.
Ayrıca Como ve Tottenham da ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Özetle Hakan Çalhanoğlu külüpler devrede ancak milli yıldız önceliğini Inter'e vermiş durumda.
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