Fenerbahçe 80 milyon Euro'luk yıldız için transfer görüşmelerine başladı!
Fenerbahçe'de kış transferde dönemi için çalışmalar başladı. Yönetim, kadroya güçlü isimleri katmak için harekete geçerken gündeme gelen o yıldız, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Futbolcunun transferinde geçmişte Galatasaray'a karşı sergilemiş olduğu performansın da etkili olduğu öne sürülüyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 16:40
TEKLİF HAZIRLIĞI
Sarı-lacivertlilerin, ocak ayında Zalazar için Sporting'e teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Haberde, transfer sürecinin henüz başlangıç aşamasında olduğu öğrenildi.
GAYRIRESMİ TEMASLAR BAŞLADI
Sporting'e henüz resmi bir teklif sunmayan Fenerbahçe'nin, temsilciler aracılığıyla Portekiz ekibinin transfere yaklaşımını öğrenmek amacıyla temaslarda bulunduğu aktarıldı.
GALATASARAY'A KARŞI PERFORMANSI ETKİLİ OLDU
Salazar'ı Braga döneminden bu yana takip ettiği belirtilen Fenerbahçe'nin, bu ilgisinin yeniden oluşma sebebi ise Sporting-Galatasaray maçına bağlandı.
FRİKİKTEN AĞLARI SARSMIŞTI
Uruguaylı futbolcunun Galatasaray karşısında Şampiyonlar Ligi'nde frikikten attığı golün de yeniden gündeme gelen ilgide etkili olduğu ifade edildi.
SPORTING'İN BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin transferdeki en önemli engeli ise Sporting'in bonservis beklentisi.
Portekiz ekibinin, transfer için 30 milyon euro ve daha üstünde bir rakam talep etmesi bekleniyor.
80 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ
Sporting ile 2031 yazına kadar sözleşmesi bulunan Zalazar'ın kontratında 80 milyon euroluk serbest kalma maddesi de yer alıyor.
Sporting, geçen yaz 30 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Zalazar'ı kolay bırakmak istemiyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 11 karşılaşmada forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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