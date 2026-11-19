A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre Fenerbahçe'nin, Marco Asensio'nun Asensio'nun öncelikle sağlıklı bir şekilde takıma dönmesini istediği ancak bu gerçekleşmezse diğer seçenekler de ocak ayında masaya yatırılacağını söyledi.