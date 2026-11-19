Fenerbahçe'de Asensio için flaş karar! Sakatlıktan sağlıklı dönmezse...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat olan ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Marco Asensio ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, ocak ayında sahalara dönmesi beklenen İspanyol yıldızla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 18:15
30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz ay geçirdiği operasyonun ardından bireysel çalışmalara başladı.
İspanyol yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı.
Ocak ayında sahalara dönmesi beklenen Asensio ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre Fenerbahçe'nin, Marco Asensio'nun Asensio'nun öncelikle sağlıklı bir şekilde takıma dönmesini istediği ancak bu gerçekleşmezse diğer seçenekler de ocak ayında masaya yatırılacağını söyledi.
"SAĞLIK DÖNMEZSE DİĞER SEÇENEKLER MASAYA YATIRILACAK"
Akbaş, A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, Asensio'nun durumuyla alakalı ocak ayında çok daha net bir gözlem yapma şansına sahip. Oyuncunun yüzde 100'yle sahalara dönmesi beklenmiyor ama yüzde kaçıyla döneceği Fenerbahçe'nin alacağı kararlarda etkili olacak. Eğer Asensio sağlıklı değilse Fenerbahçe farklı yollar izleyebilir. Sözleşme dondurulması ve başka takıma transfer olması gibi konular değerlendirilebilir. Fenerbahçe, Asensio'nun öncelikle sağlıklı bir şekilde takıma dönmesini istiyor. Ancak bu gerçekleşmezse diğer seçenekler de ocak ayında masaya yatırılacak. Asensio kesin gider de kesin kalır da diyemiyorum, yüzde 50-50 bir durum var. Ocak ayındaki durumu sonrası oranlar değişecektir." ifadelerini kullandı.
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Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 maçta 402 dakika süre aldı.
İspanyol yıldız, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Asensio'nun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ederken, +1 yıl da opsiyonu bulunuyor.
30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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