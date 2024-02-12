Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki!

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında Augusto'nun 12. dakikada attığı golle yenik duruma düştü. Sarı-lacivertlilerin kalesinde gördüğü bu golden sonra taraftarlar sosyal medyada isyan bayrağını açtı. Teknik direktör İsmail Kartal'ı ve futbolcuları sert ifadelerle eleştiren Fenerbahçeli futbolseverler, şu mesajları attı: "Kaleye gelen her top gol oluyor. Bu futbolla kazanmak, şampiyonluk hayal. Biri de demiyor mu taca at diye, 2 oyuncu basıyor çalıma gitmeye ne gerek var, özgüven golü. Kendi evimiz bize deplasman resmen şaka gibi. Bireysel hatadan gol yememiz bıktırdı. Kadıköy bize deplasman. Evimizde deplasmanda gibi oynamaktan bıktık."