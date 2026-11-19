Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Aras Kargo Spor Kulübü'nde yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle karşılaşmamız Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih daha sonra duyurulacaktır."
Bilgilendirme Aras Kargo Spor Kulübü'nde yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle karşılaşmamız Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih daha sonra duyurulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. https://t.co/RbvYyVpaWx— Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) November 19, 2026