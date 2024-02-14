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Joshua King 11 maç kaçırdı
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gözde oyuncularından biri de Joshua King. Deneyimli çalıştırıcı hücum gücünü yükseltmede veya yorulan Tadic'i dinlendirirken genelde Norveçli yıldızını tercih ediyor. Ancak 32 yaşındaki futbolcu bu sezon sakatlıklardan çok çekti. King çeşitli problemler nedeniyle 11 maç kaçırdı. Son maçta o olmadığı için Kartal, Ryan Kent'i oyuna sokmuştu.
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