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Joshua King 11 maç kaçırdı

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gözde oyuncularından biri de Joshua King. Deneyimli çalıştırıcı hücum gücünü yükseltmede veya yorulan Tadic'i dinlendirirken genelde Norveçli yıldızını tercih ediyor. Ancak 32 yaşındaki futbolcu bu sezon sakatlıklardan çok çekti. King çeşitli problemler nedeniyle 11 maç kaçırdı. Son maçta o olmadığı için Kartal, Ryan Kent'i oyuna sokmuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Joshua King 11 maç kaçırdı
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gözde oyuncularından biri de Joshua King. Deneyimli çalıştırıcı hücum gücünü yükseltmede veya yorulan Tadic'i dinlendirirken genelde Norveçli yıldızını tercih ediyor. Ancak 32 yaşındaki futbolcu bu sezon sakatlıklardan çok çekti. King çeşitli problemler nedeniyle 11 maç kaçırdı. Son maçta o olmadığı için Kartal, Ryan Kent'i oyuna sokmuştu.
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