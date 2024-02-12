FENERBAHÇE HABERLERİ - Alanyaspor maçında tünelde arbede! Bonucci...

Takvim'de yer alan habere göre ilk yarı sonunda takımlar tünelden geçip soyunma odasına girerken Fenerbahçe'nin İtalyan stoperi Leonardo Bonucci ile Alanyaspor yardımcı antrenörü Metin Aktaş arasında arbede yaşandı.

Birbirlerinin üzerine yürüyen iki isim çevrede bulunan iki takım oyuncuları ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sakinleştirilmeye çalışıldı.