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FENERBAHÇE HABERLERİ - Alanyaspor maçında tünelde arbede! Bonucci...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Devre arasında, soyunma odası koridorunda Bonucci ile Alanyaspor yardımcı antrenörü Metin Aktaş'ın tartıştığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 09:29
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Alanyaspor maçında tünelde arbede! Bonucci...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alanyaspor maçında tünelde arbede! Bonucci...

Sarı-lacivertliler, kaybettiği iki puanın ardından liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alanyaspor maçında tünelde arbede! Bonucci...

Öte yandan Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşması başından sonuna kadar gergin geçen bir maç oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alanyaspor maçında tünelde arbede! Bonucci...

Takvim'de yer alan habere göre ilk yarı sonunda takımlar tünelden geçip soyunma odasına girerken Fenerbahçe'nin İtalyan stoperi Leonardo Bonucci ile Alanyaspor yardımcı antrenörü Metin Aktaş arasında arbede yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alanyaspor maçında tünelde arbede! Bonucci...

Birbirlerinin üzerine yürüyen iki isim çevrede bulunan iki takım oyuncuları ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sakinleştirilmeye çalışıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alanyaspor maçında tünelde arbede! Bonucci...

Kısa bir süre sonra iki isim de soyunma odasına gitti ve yaşanan olay son buldu.

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