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Fenerbahçe Beko 99-68 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş Emlakjet ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 99-68 kazanan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırdı ve Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 23:00 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 23:45
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Fenerbahçe Beko 99-68 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 yenerek, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, hızlı hücumlarla maçın başında farkı 11 sayıya (13-2) çıkardı. Pota altında sert savunmayla rakibin sayı atmasını zorlaştıran sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 24 sayı farkla (32-8) önde kapattı.

İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, farkı bir ara 33 sayıya (43-10) kadar çıkardı. Beşiktaş Emlakjet ise rakibin sert savunması karşısında ilk çeyrekte olduğu gibi skor üretmekte zorlandı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 61-28 önde gitti.

Üçüncü periyotta skor avantajıyla rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko, bu çeyreği de 79-46 galip tamamladı.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, farkı bir ara 34 sayıya (84-50) kadar çıkardı. Siyah-beyazlılar, faullerden doğan serbest atışlar ve hızlı hücumlarla aradaki farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe Beko müsabakayı 99-68 kazandı.

Fenerbahçe Beko, 18 Şubat Pazar günü oynanacak final maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak.

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