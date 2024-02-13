Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı! Ali Koç aradı ve...

Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı! Ali Koç aradı ve...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de eleştiri okları İsmail Kartal'a çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı Akdeniz ekibiyle oynanan karşılaşmanın ardından tecrübeli çalıştırıcıya tepki gösterirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un İsmail Kartal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 11:42 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 11:44
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Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı! Ali Koç aradı ve...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Corendon Alanyaspor'u ağırladı.

Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı! Ali Koç aradı ve...

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı! Ali Koç aradı ve...

Kanarya'nın golleri 49. dakikada Dusan Tadic (p) ve 59. dakikada Edin Dzeko geldi.

Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı! Ali Koç aradı ve...

Akdeniz temsilcisinin gollerini ise 12 ve 63. dakikalarda Loide Augusto kaydetti.

Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı! Ali Koç aradı ve...

Bu sonuçla puanını 64'e yükselten Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı! Ali Koç aradı ve...

Corendon Alanyaspor ise bu beraberlikle puanını 28'e çıkardı.

Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı! Ali Koç aradı ve...

Alanya beraberliği sonrası Galatasaray'ın iki puan gerisine düşen Fenerbahçe'de yine eleştirilmeye başlayan teknik direktör İsmail Kartal'a Başkan Ali Koç'tan telefon geldi.

Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı! Ali Koç aradı ve...

Sabah'ın haberine göre Koç, tecrübeli hocayı arayarak, "Hocam biz bu yolda sana güveniyoruz. Eleştiriler olması normal. Ben sonuna kadar senin ve takımın yanındayım. Bu takımı şampiyon yapacağınıza inancım tam" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı! Ali Koç aradı ve...

Başkan'a teşekkür eden Kartal, "Şampiyonluğu herkesten çok biz istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

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